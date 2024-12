El representante de Quinteros dijo porqué se fue de Vélez

Luciano Duthu, representante de Gustavo Quinteros, detalló los motivos por los cuales el DT campeón de la Liga Profesional no seguirá en Liniers

Pese a tener todo acordado desde lo económico para renovar su contrato, el DT optó por no continuar debido a discrepancias en el proyecto deportivo y estaría próximo a asumir en Gremio de Brasil.

Luciano Duthu, representante del entrenador, reveló detalles sobre la decisión en diálogo con Dsports: “Había dos opciones, no solo Gremio. Pero si Vélez aseguraba que podía traer refuerzos, era muy factible que Gustavo se quedara. Ya había acuerdo económico, pero su desvinculación tiene que ver con lo futbolístico. Si Vélez le aseguraba cuatro refuerzos con nivel de Copa Libertadores, Gustavo se quedaba”, explicó.

Duthu también destacó el compromiso de Quinteros con el club, señalando que “Vélez era su prioridad, pero él no se conforma y siempre aspira a más”. Asimismo, aclaró que la salida del técnico no estuvo vinculada a conflictos internos, salvo el episodio público con Elías Gómez: “No tuvo problemas con el plantel. Es solo una cuestión deportiva”.

LEER MÁS: El Turco Asad le pegó a Quinteros y se postuló para dirigir Vélez

El video del entrenador saliente

El ex entrenador de la selección de Bolivia había compartido un video en el que argumentó su salida: “Se dijeron muchas cosas, se dicen muchas cosas que no son ciertas…Yo como entrenador tengo objetivos profesionales que cumplir también y la verdad que después de de estos días no hemos podido llegar a un acuerdo para la continuidad. Pero quiero agradecer a Fabián por la confianza, a la Junta Directiva por haberme dado la posibilidad de dirigir a este gran club y estoy muy tranquilo de haber hecho un excelente trabajo junto a mi cuerpo técnico, junto a los jugadores, junto a todo el staff, a toda la gente que trabaja en el club”.

"Llegamos a tres finales, salimos campeones del fútbol argentino, de la Liga del fútbol argentino, clasificamos a la Libertadores, fuimos los primeros en el campeonato, los primeros en la tabla anual y creo que un equipo que que jugó la mayoría de los partidos de la mejor manera y el hincha así lo agradeció. Así que terminamos una temporada maravillosa poniendo a Vélez Sarsfield en el lugar donde siempre tuvo que estar, en lo más alto y haciéndolo campeón. La verdad que me voy dolido porque quiero mucho a este club. Tengo mucho cariño, tanto yo como toda mi familia y. Y ojalá que este no sea un adiós, sino un hasta pronto” concluyó Quinteros.

La sangría puede continuar en Liniers

La partida de Quinteros se suma a un panorama complicado para Vélez, que además enfrenta la posible salida de dos de sus figuras, Claudio Aquino y Braian Romero, quienes aún no renovaron sus contratos. A esto se suma la inminente venta de Valentín Gómez, uno de los pilares defensivos, lo que podría debilitar aún más al equipo de cara a la próxima temporada. La dirigencia de Vélez tiene ahora el desafío de reconfigurar su proyecto deportivo y encontrar un reemplazo a la altura de las expectativas.