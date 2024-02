El santafesino Emiliano Pucheta combatirá en Francia

Pucheta, entrenado por Totino Caunedo en el Thunder Box ubicado en Aristóbulo del Valle al 8121 de nuestra capital, hará su tercera presentación a nivel internacional, ya que anteriormente combatió en Krasnogorsk ante Magomed Madiev ante quien empató, y luego, en Moscú, cayó por puntos ante Shamil Khataev. También consiguió dos triunfos ya en nuestro país, primero ante Alejandro Tobio en Moreno por puntos, y ante Juan Manuel Taborda por la vía rápida en Justiniano Posse.

"Nos enteramos en enero de la pelea que voy a tener el jueves, vamos a estar combatiendo en Francia, con un rival que viene con doce peleas ganadas, y un empate, un rival muy técnico, rápido, pero yo estoy muy bien preparado, y esperemos estar a la altura de las cirscutancias. Llego con una muy buena preparación, tres turnos todos los días, ya en categoría, lo que me permitió viajar tranquilo" le dijo Emiliano Pucheta a UNO Santa Fe.

Boxeo2.jpg El púgil de barrio Cabal, entrenado por Totino Caunedo, peleará el jueves 22 de febrero en París, a 8 rounds. UNO Santa Fe

El púgil de nuestra capital indicó que "paré en diciembre, dos semanas, volvimos en enero y seguimos metiéndole muy duro, y ahora terminando los ajustes, para el 27 dar todo de mí. Será mi primera pelea de este año, espero dejar todo en el ring. Esta será mi tercera pelea internacional en estos dos año. Fueron dos en Moscú, y la última en nuestro país fue en Moreno, para la productora del Chino Maidana, y salimos ganadores".

Emiliano expresó que "competir a nivel nacional e internacional me mantiene en un buen nivel, hay un buen nivel de los argentinos. Es lindo combatir en nuestro país. Con Totino me llevo muy bien, nos adaptamos muy rápido al estilo de ambos. Es un entrenador que está siempre atento a todos los detalles. No solamente en los boxísticos, sino en los de la vida cotidiana que uno tiene como persona".

"Viajamos el domingo rumbo a Buenos Aires, luego volamos a Francia, el miércoles tenemos el pesaje en París. Estoy en peso, está pautada en 73 kg, y estoy muy bien en ese sentido. La pelea es ocho rounds, estoy bien entrenado, venimos bien, tenemos guanteo con Mateo, con mi compañero acá en el Thunder Box, y también con Diego Ramírez, el gran boxeador zurdo de Coronda, y después toda la parte técnica con manopla y mucho gimnasio".