El TC4000 tendrá perfume de mujer: debuta Rocío Migliore

La piloto santafesina Rocío Migliore se sumará al TC4000 del Nuevo Car Show Santafesino de la mano de Autopeña Humboldt, para conducir su histórica Chevy

20 de enero 2026 · 20:08hs
El TC4000 del Nuevo Car Show tendrá una incorporación destacada de cara a la temporada 2026, con el debut de Rocío Migliore, piloto santafesina de San Martín de las Escobas, quien confirmó su regreso a la categoría para afrontar un nuevo desafío deportivo a bordo de la Chevy de la Autopeña Humboldt.

Luego de su paso por distintas categorías, entre ellas la Fórmula 1.6, el Turismo Fiat Santafesino y su más reciente experiencia en el Top Race Junior dentro del automovilismo nacional, Migliore vuelve al Nuevo Car Show impulsada por un proyecto que la entusiasma especialmente.

La santafesina se sumará a la categoría de la mano de la Autopeña Humboldt, para conducir su histórica Chevy. El hecho marcará el regreso de Rocío a las huestes del Nuevo Car Show. “Todo surgió con una idea de la Autopeña de Humboldt, la Chevy estaba disponible, se comunicaron conmigo, me entusiasmó subirme a este auto con tanta historia y acá estamos con muchas ganas de debutar en el 4000”, expresó la piloto, visiblemente motivada por esta nueva etapa.

La temporada 2026 marcará para Rocío un comienzo desde cero, con auto, equipo y categoría nuevos. “Este año va a ser todo nuevo para mí: el equipo, el auto y volver a ponerme en ritmo, pero la idea es ir de menor a mayor”, explicó, dejando en claro que el proceso de adaptación será clave.

La santafesina lo hará en el TC4000 con la Chevy de la Autopeña Humboldt.

La santafesina estará compitiendo con la Chevy del equipo Claudio Pfening, representando a la Autopeña Humboldt, estructura a la que agradeció especialmente por la oportunidad brindada. “Quiero agradecerles muchísimo, estoy muy agradecida de que me tengan en cuenta para su proyecto 2026”, remarcó.

Mientras avanza con los preparativos y se prueba la butaca de su nuevo auto, Migliore se encuentra trabajando intensamente para cerrar el presupuesto necesario y llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato.

“Estamos trabajando mucho para reunir las publicidades, estoy muy ilusionada con que muchos se van a sumar a este proyecto”, señaló, al tiempo que confirmó que también está enfocada en la preparación física, pensando en el arranque de la temporada en el mes de marzo.

Con entusiasmo renovado y el respaldo de una estructura reconocida, Rocío Migliore se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva, sumándose a un TC 4000 que continúa creciendo y sumando protagonistas para lo que promete ser un apasionante campeonato 2026 del Nuevo Car Show. Sin dudas que la llegada de una mujer a la conducción de un auto histórico, representa una de las noticias más sobresalientes en este receso de verano del TC4000.

TC4000 Rocío Migliore San Martín de las Escobas
