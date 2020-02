El Team Locomotora presenta un festival boxístico de alto nivel en Santa Fe

El próximo domingo 16 de febrero se realizará en Santa Fe un Festival de Boxeo de alto nivel con promesas locales y de la región. Tendrá lugar en las instalaciones del club Ferroviario (Av. Almirante 5300), a partir de las 17, cuya gran impulsora es la jujeña –radicada hace varios años en la Ciudad de Garay, a la que le tiene mucho afecto– Alejandra Marina Oliveras, múltiple campeona mundial, cuya meta pasa por mostrar las bondades que tiene el deporte. No solo como medio recreativo y competitivo sino también para mejorar la calidad de vida.

Será a beneficio y tendrá el lema "Boxeo por la vida". Habrá púgiles de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, que se medirán contra valores de Chaco y Ramallo (Buenos Aires) a tres rounds. No será el único atractivo, ya que además habrá presentaciones de artes marciales mixtas (MMA), defensa personal y otras sorpresas más para disfrutar y de paso, pasar un buen momento.

Se dispondrá de un servicio de bufet y de una organización que pretende estar en todos los detalles. Las entradas pueden conseguirse en la sede de la entidad de la costanera oeste; en Hipólito Yrigoyen 2486; y Azcuénaga 2564 (Santo Tomé). Más información al 342-6768303 (puede ser por WhatsApp).

La ida cuyo propósito va más allá del deporte

"Es un sueño para mí esto que comenzó el año pasado, con la idea de abrir una escuelita de boxeo social para los chicos de la calle de manera desinteresada y gratis. Es la oportunidad, a través del deporte, de darles a elegir otra vida, lejos de los malos hábitos, la violencia, las drogas y el dolor. Más que nada, porque los que van por ese camino se odian a sí mismos destruyendo su cuerpo y la vida. Entonces la meta pasa porque se quieran, aprendan a respetarse y saber que hay oportunidades", contó Locomotora en diálogo con UNO Santa Fe.

En una charla muy amena, distendida y de constante reflexión, Alejandra compartió el living junto a sus compañeros del Team y dio más detalles de su gran meta solidaria: "Amo Santa Fe, por eso la elegí para mudarme y quedarme, y quiero sacar campeones del mundo y de la vida. Este festival es para, de una vez, abrir la escuelita, porque no se pudo dar en 2019 que hace un tiempo cuento con apoyo, pero realmente es muy caro abrir un gimnasio de boxeo por los costos del ring, sogas, colchonetas y mancuernas, por citar ejemplos. Tuvimos que hacer esfuerzos importantes para poner en condiciones el lugar, entonces este evento es para prender este motor, que estará en Roque Sáenz Peña 1753, en barrio Alfonso".

Pero la cosa no quedó solo ahí sino que fue más allá: "Estoy forjando a campeones mundiales. Santa Fe tiene siete y voy a conseguir siete más, y campeonas del mundo. Ese es mi sueño. Cuando se abra el gimnasio voy a tener a muchas promesas, porque lamentablemente tengo que decir que el boxeo es social al igual que el fútbol. Una persona que quiere jugar al golf necesita plata, al igual que el tenis o rugby, pero en la disciplina de los puños generalmente se pasa hambre de verdad. Los campeones salen de los barrios más vulnerables y sueño con eso. Quiero ayudar a Santa Fe a crecer, porque hay gente buena y solidaria".

Aunque para lograrlo hace falta un eslabón que hoy tiene a maltraer a toda Argentina: "Lamentablemente todo va de la mano con lo económico. Porque si no se tiene un lugar dónde contener a los chicos, mis ganas no sirven de nada; el amor de todo un equipo también queda en la nada. Se necesita del apoyo político, de las empresas y del corazón de los santafesinos. Vamos a ayudar un poco más. Tenemos respuestas y estoy muy contenta con eso, porque es la provincia y la ciudad que elegí para vivir. La gente es lo más, eso fue lo que me enamoró de Santa Fe".

"Da bronca saber que la política no se interese por el deporte. «Junto a la educación, es lo que salvará al país» y si no apoyan ambas cosas, entonces tendrían que retirarse. Pero vamos a generar contagio demostrando que podemos sacar a los chicos de la calle, formando buenos deportistas y personas de bien, que seguramente hará que la violencia sea menor; y también que una persona pueda mejorar su calidad de vida. Por eso se llama «Boxeo por la vida»".

Respecto al enfoque tendrá la gala, se apuntó al homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesel perpetrado por rugbiers: "Invitamos al equipo de CRAI para referirse a los que dicen que el rugby es violento y por eso se dará una exposición, junto a otras disciplinas que presentarán lo suyo. Se busca hacer una reflexión, porque el deporte es vida, es salud y comprensión".

En el final, vendió el festival a su manera, bien auténtica: "Se van a encontrar con un show al estilo Las Vegas (risas). Pero también con aquellos que sueñan con ser campeones del mundo. En el ring habrá lindas guerras, con pupilos que subirán a ganar. Se van a ver peleas de verdad, además de demostraciones que le darán un toque diferente a la cita. Los esperamos".