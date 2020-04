La decisión de Julio César Toresani de terminar con su vida fue un golpe muy duro para el fútbol santafesino en general, debido a que más allá de haber vestido la camiseta de los dos clubes más importantes de la ciudad, como Colón y Unión, fue uno de los jugadores que se dio el lujo además de jugar en tres de los equipos más grandes del país como Boca, River e Independiente.

La historia del Huevo siempre estuvo vinculada a Santa Fe, desde sus inicios en el Unión histórico que logró el ascenso en 1989 tras vencer en las dos finales a Colón, mientras que con la Sangre y Luto, colores a los cuales profesaba toda su pasión, también se dio el lujo de vestirla, formando parte en dos etapas: la de 1995-1996, donde se dio el lujo de protagonizar una lucha dialéctica con Diego Armando Maradona, con quien luego fue compañero en Boca, y en la de 1999-2000. También en el Sabalero fue entrenador y ayudante de campo.

Toresani tenía una personalidad avasallante, de la misma manera en la que se lo veía desempeñarse en la cancha, fomentando aquella frase de Pacho Maturana que "al fútbol se juega como se vive". Era de una personalidad muy fuerte, no tenía miedo de enfrentarse a nada ni a nadie, y por eso fue mucho más impactante la decisión que tomó de quitarse la vida.

El golpe fue tan duro que muchas personalidades del fútbol, se pronunciaron al respecto en diversas notas y en redes sociales, como el mismísimo Maradona, quien entre otras palabras, escribió: "Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca, y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde. No creí que fuese todo tan grave...".

Maradona y Toresani.jpg Maradona y Toresani tuvieron un cruce caliente en cancha y luego fueron compañeros en Boca. Internet

Y continuó: "...hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo, y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre".

Quien cumplió una gran tarea al lado del Huevo en los últimos instantes de su vida fue Axel Menor, quien era presidente de la Liga Santafesina de Fútbol y le dio lugar para que viva en el Predio, tras su polémica salida de Rampla Junior de Uruguay, en lo que había sido un golpe muy duro de asimilar.

Menor comenzó recordando en diálogo con UNO Santa Fe: "El amigo del Huevo era Gustavo Pueyo, que era el vice de la Liga (hoy es el presidente). Pero así lo aprendí a conocer, en esa relación nos hicimos compinches por estar más en el predio. Conoció a una persona muy noble, reaccionaria e impulsiva, pero muy buena persona. Tenía esos arranques de querer solucionar las cosas rápido, con mucha vehemencia. Tuvimos un contacto muy fluido en los últimos días, estaba muy contenido en el Predio. Ese último domingo que lo vi estuvimos charlando y lo invité a acercarse a una de las canchas del Predio para ver a los jugadores y distraerse, pero no quiso salir porque estaba mirando unos partidos por televisión".

AXEL1 Axel Menor compartió las últimas horas de vida del Huevo Toresani.

"Comimos unas frutas y vimos por televisión el segundo tiempo del encuentro de Sarmiento de Junín, pero estaba mal. Estuve con él desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Le quise llevar unas tortas fritas, pero no las quiso. En ese momento no me imaginé este final. A la tardecita vinieron unos amigos suyos y me fui", agregó en otra parte de la entrevista.

En cuanto a los motivos que considera que lo llevaron a tomar esa decisión, opinó: "Su angustia más grande era que estaba alejado de la familia, sus hijos estaban afuera y no tenía contacto con ellos, sumado a que estaba sin trabajo. Era otra de las cosas más graves que tenía, necesitaba estar en actividad. Tomó una decisión donde no se puede objetar nada porque no se puede estar en la cabeza de una persona, pero si estaba angustiado por no tener trabajo y por la falta de reconocimiento en las instituciones donde había jugado, eso lo ponía mal".

Lautaro Toresani El Huevo Toresani junto a sus tres hijos en una fiesta de Año Nuevo.

En aquel momento Menor avisó que le pediría ayuda a Agremiados para saber cómo actuar en estos casos y reveló: "Le pedí ayuda, fui muy bien recibido. La situación económica que impera es para todos iguales y no me pudieron dar una mano, sí me orientaron mucho para llevar adelante nuestra asociación, ya que creamos la Casa del Fútbol con Nery Pumpido, Bichi Fuertes y otros jugadores, que ahora está parada en relación a la pandemia".

Mientras que sobre la decisión de quitarse la vida de Toresani, acotó: "Es difícil saber si se podría haber evitado, considero que la Liga y sus amigos que lo contuvieron en su momento hicieron lo humanamente posible, al igual que su señora, con quien luego tuvimos un contacto más personal ya que Ana es una fundadora de la Casa del Fútbol, nos da una mano muy grande. Consideramos que tiene que haber un programa de ayuda psicológica para los jugadores que dejan la actividad y que necesitan esa ayuda, esa es una de las grandes fallas que tiene el fútbol argentino, porque esa gente conoció la fama o el éxito y la continúa hasta que termina su carrera futbolística, pero no todos tienen la suerte de capacitarse y seguir con otra actividad. En eso se falla, no se los aggiorna con otros conocimientos para tener un futuro una vez que dejen de jugar".

image.png Axel Menor, en la presentación de la Casa del Fútbol, junto a Zavagno, Pumpido y Fuertes.

Por último, se tomó un momento para contar sus sentimientos sobre la relación que tuvo con Huevo, y manifestó: "Me genera un gran recuerdo, saco lo de su muerte, y es algo que tenemos que tomar, que sirva para mejorar en todo lo que respecta al futbolista para cuando termina de jugar en adelante, nosotros desde la Asociación nos pusimos de acuerdo en este tema, consideramos algunas cuestiones que antes no se tenían en cuenta, de estar presente cuando alguien lo necesita. Huevo sigue trayendo gratos recuerdos, jugó en varias y grandes instituciones, grandes entre sí y fue ovacionado por todos, su familia hoy está ayudando para que los exjugadores que atraviesan por una situación similar no terminen de la misma manera".