Emiliano Pucheta peleará con el pampeano Tobio en Merlo

"La verdad es que estamos muy bien preparados, venimos trabajando muy bien, apenas regresamos de Rusia, a la semana ya estaba de vuelta entrenando en el gimnasio. Le sumamos trabajo de potencia, haciendo foco en todo lo que nos falta, y fortaleciendo nuestras virtudes. El objetivo es mejorar día con el profe Totino, y ahora creo que estamos bien para esta pelea" sostuvo Emiliano Exequiel Pucheta.

Emiliano Pucheta.jpg El púgil de barrio Cabal combatirá este fin de semana en Los Indios de Merlo ante el pampeano Tobio.

El boxeador de barrio Cabal consignó que "estoy seguro de que vamos bien preparados y enfocados en lo que tenemos que hacer. Sobre el rival que me toca no se mucho, no soy de mirar mucho a quien me toca, no estudio mucho a mi contrincante. A poco de la pelea miro algo, pero es algo que desde comencé a boxear de chico solamente miro en mi trabajo. Busco prepararme bien, y rendir en los entrenamientos".

Pucheta, quien tiene 27 años, en lo que va de la presente temporada tuvo tres combates. Una fue triunfo por KOT en el noveno round ante el oriundo de Villa María, Juan Manuel Taborda, en Justiniano Posse. Pero sin dudas se destacaron los combates que llevó adelante en Rusia en el que viajó junto a su entrenador y el Chino Marcos René Maidana.

En la primera presentación en Krasnogorsk que fue empate con Magomed Madiev, y en la segunda fue derrotado por puntos por Shamil Khataev en Moscú. Sobre estas dos presentaciones comentó que "la experiencia fue muy buena, me traje un gran aprendizaje, y en la que perdí también, porque no mostró que hay que seguir trabajos diferentes. Fue un empate con sabor a triunfo porque de visitante no es tan sencillo. Y en cuanto a la que perdí, no me vine contento porque fue una pelea muy sucia, con golpes a la nuca, cabezazos. Fue más inteligente, pero esperaba un rival como Magomed. Un guerrero arriba del ring, pero muy limpio".

Totino quiere una pelea por el título

El entrenador de Pucheta le dijo a UNO Santa Fe que "Emi está muy bien para la pelea con Tobio, si bien él no estudia los rivales, yo sí lo hago. Es un rival que tiene siete peleas y perdió una sola, y siempre ante cualquier rival hay que tomar las precauciones del caso. Es una pelea corta, a cuatro rounds, buscando poder tener la última ganada, con el objetivo de poder salir a pelear afuera y por algún título que se pueda concretar".

Diógenes Caunedo y Claudio Baldomir.jpg Diógenes Caunedo y su ayudante Claudio Baldomir tiene a su cargo la preparación del santafesino Pucheta.

"La experiencia en Rusia fue muy buena, la primera pelea con Magomed Madiev, que fue dura, nos dieron empate, y para mí fuimos verdaderos ganadores. En la segunda, con Shamil Khataev, perdimos por dos puntos, era a ocho rounds, pero fue buena la acción que desplegamos. Lo que queremos para el año que viene es pelear por algún título, sea argentino o sudamericano. Para saber bien donde estamos parados" expresó Totino Diógenes Caunedo.

El responsable del Thunder Box comentó que "Emiliano es un chico que lo mínimo que te hace es correr 10 kilómetros por día, hace tres turnos. Viene a la mañana, a la tarde, y luego a la noche hace manoplas, y si no sale nuevamente a correr. Es un chico muy bien, lo pesamos y dio 73 kilos, la pelea es el sábado, y está medio kilo por encima de la categoría. Es superprofesional, y esperemos que le vaya bien en Buenos Aires".