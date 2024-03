En el frío de Glendale, American Raptors festejó en casa

En su debut en el Súper Rugby Américas, y ya recuperado de una lesión, el apertura de los Raptors Ignacio Mieres abrió el marcador con un penal casi desde mitad de cancha para recortar el marcador antes de los 10 minutos.

Cinco minutos después de que a Cobras le anularan un try por una infracción previa, con la misma acción, llegó el segundo try apoyado por Enrique Ferreyra. Lucas Tranquez aportó nuevamente la conversión.

La efectividad en el ataque del maul brasilero no fue lo mismo en la defensa; cuando Raptors tuvo su primer line en las cinco yardas brasileñas, el capitán local Diego Fortuny apoyó el primer try de su equipo, convertido por Mieres para irse al descanso con Cobras Brasil Rugby liderando 14-10.

En el comienzo del segundo tiempo, Raptors golpeó tras una serie de pick-and-goes a centímetros del ingoal brasilero terminó con el ala Alexander Vainikolo apoyando debajo de muchos defensores, para ponerse al frente por tres puntos tras la conversión de Mieres.

image.png La franquicia de Brasil, Cobras cayó ante los Américan Raptors en Estados Unidos por 29 a 21.

Los forwards brasileros volvieron a golpear; después de un penal en un scrum, el octavo Pedro Soares jugó un penal rápido y se lanzó ante una defensa desarmada y apoyó un try que el capitán Tranquez convirtió para recuperar el liderazgo en la hora de juego.

No pasaron cuatro minutos para que Raptors apoye otro try – más no sea por que se apoyó a través del ataque de los forwards. Jacob Hidalgo se lanzó sobre la bandera izquierda después de un ataque que arrancó con los forwards que no pudieron quebrar en la otra punta.

El partido se terminó asegurando con el try del partido, con un ataque que comenzó en su campo. Primero el fullback Rufus McLean quebró con una carrera veloz y zizagueante; después de dos rápidas formaciones móviles, el ingresado medioscrum Deveraux Ferris hizo la pausa exacta para que el picante Aki Pulu vuele al try que además confirmó el punto bonus ofensivo.

Ferris aportó la conversión para dejar el resultado fuera de alcance.Los Raptors esperan ahora por Yacare XV que, en la semana pasada trabajó en Asunción con más de 40 grados de sensación térmica.Cobras Brasil Rugby tendrá fecha libre al regresar de Estados Unidos y recibirá a Pampas el 6 de abril.

** Panorama

* Resultados 5° fecha.

Peñarol 24- Yacaré XV 41

Selknam 19- Pampas 41

Américan Raptors 29- Cobras de Brasil 21

* Posiciones: Dogos 19, Yacaré 18, Pampas 16, Peñarol 11, Selknam y American Raptors 5, Cobras Brasil Rugby 4.

* Próxima fecha:

22/3 - Pampas vs. Peñarol (20)

23/3 - Dogos vs. Selknam (20)

24/3 - Américan Raptors vs. Yacaré XV (15).