En un duelo de necesitados, Argentinos recibe a San Lorenzo

Argentinos que suma tres derrotas al hilo recibirá a San Lorenzo, que no gana desde hace tres encuentros

Argentinos solo ha podido ganar uno de sus últimos seis encuentros. Esa victoria fue ante Banfield por 1-0 en la fecha 22 con un gol de Maxi Romero. Luego de eso perdió sus últimos tres encuentros frente a Instituto por 1-0 en el Monumental de Alta Córdoba, recibiendo a Barracas Central por 1-0 en el Diego Armando Maradona y contra Independiente Rivadavia en Mendoza por 2-1 en lo que fue su última presentación. En caso de no ganar ante el Ciclón se quedará prácticamente sin chances matemáticas de acceder a la Copa Sudamericana en la tabla anual. En el campeonato, se ubica en el puesto 24º con 26 puntos.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo no llega de la mejor manera a este enfrentamiento. Hace tres partidos que no gana, ya que cayó con Racing 2-1 y perdió ante Belgrano 2-0, ambos encuentros de local. En su última presentación empató 1-1 con River en Núñez, con gol de Íker Muniaín desde los doce pasos. El conjunto de Boedo no tiene chances de jugar ningún certamen internacional el año que viene. En el torneo, se ubica en el puesto 22º con 29 unidades.

Probables formaciones

Argentinos: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Francisco Álvarez, Jonathan Galván y Román Vega; Alan Lescano, Francis Mac Allister, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros (o Lucas Gómez); Matías Perelló (o Santiago Rodríguez) y Maxi Romero. DT: Norberto Batista.

San Lorenzo: Gastón Gómez; Nicolás Tripicchio, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Elián Irala, Eric Remedi; Ezequiel Cerutti, Iker Muniain, Iván Leguizamón y Alexis Cuello. DT: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Yamil Possi.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium