Uno Santa Fe | Ovación | Enzo Pérez

Enzo Pérez en la mira de un gigante de América

El mediocampista de River podría dejar el ‘Millonario’ para sumarse a Nacional de Montevideo para la próxima temporada.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 06:48hs
Enzo Pérez en la mira de un gigante de América

El mediocampista de River Enzo Pérez deberá abandonar el club en el próximo mercado de pases ya que no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, entrenador del ‘Millonario’, y Nacional de Montevideo estaría interesado en incorporar al jugador.

Al igual que en 2023, el ‘Bolso’ volvió a posar sus ojos en el volante de 39 años, aunque en aquella oportunidad el futbolista decidió dejar al cuadro de Núñez, mientras era dirigido por Martín Demichelis, para firmar con Estudiantes de La Plata.

Nacional de Uruguay, ganador de la Copa Libertadores en tres oportunidades (1971, 1980 y 1988) y reciente campeón de su país, intentaría sumar al experimentado centrocampista con el objetivo de sumar jerarquía en el plantel de cara a la próxima edición del torneo más importante del continente.

Enzo Pérez, ¿con chances de volver a Estudiantes?

Si bien es una opción lejana, existe la posibilidad de que Pérez regrese al Pincha, club en el que mostró un gran nivel y fue clave para las conquistas de Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones. Luego de un año y con Gallardo a cargo de River, el mendocino decidió retornar a la ‘Banda’, pero estuvo lejos de emular el rendimiento en su anterior ciclo.

Ante esto, fue el propio ‘Muñeco’ quien le comunicó al mediocampista la decisión de no contar con él para la siguiente campaña. De esta manera, Enzo Pérez deberá analizar las diferentes ofertas de cara al 2026.

"Hoy se termina una gran etapa de amor que soñé desde mi niñez. Siempre soñé jugar con esta camiseta, siempre soñé jugar en este club. Le voy a estar agradecido de por vida a la gente de River y los voy a extrañar muchísimo", había declarado Pérez en su despedida del elenco millonario.

Enzo Pérez River Gallardo
Noticias relacionadas
Colón de San Justo y Sanjustino conocen los rivales de los cruces de octavos de final.

Se confirmaron los cruces de la siguiente fase del Regional Amateur

El viernes 20 de febrero se pondrá en marcha el Súper Rugby Américas 2026.

Se confirmó el fixture del Súper Rugby Américas 2026

almagro b y macabi, a paso ganador en el reposicionamiento del oficial a2

Almagro B y Macabi, a paso ganador en el reposicionamiento del Oficial A2

el city buscara ante fulham acercarse al lider arsenal en la premier league

El City buscará ante Fulham acercarse al líder Arsenal en la Premier League

Lo último

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales

Lanzaron el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Lanzaron el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Último Momento
Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales

Lanzaron el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Lanzaron el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Santa Fe oficializó nuevas reglas para la pesca comercial y puso fin al conflicto por el acopio para exportación

Santa Fe oficializó nuevas reglas para la pesca comercial y puso fin al conflicto por el acopio para exportación

Qué es la clase baja superior que creció en la pirámide social argentina

Qué es la "clase baja superior" que creció en la pirámide social argentina

Ovación
Se confirmaron los cruces de la siguiente fase del Regional Amateur

Se confirmaron los cruces de la siguiente fase del Regional Amateur

Se confirmó el fixture del Súper Rugby Américas 2026

Se confirmó el fixture del Súper Rugby Américas 2026

Se realizó una atractiva velada de boxeo en San Lorenzo de Tostado

Se realizó una atractiva velada de boxeo en San Lorenzo de Tostado

Almagro B y Macabi, a paso ganador en el reposicionamiento del Oficial A2

Almagro B y Macabi, a paso ganador en el reposicionamiento del Oficial A2

Torneo Clausura 2025: así quedaron los cruces de las semifinales

Torneo Clausura 2025: así quedaron los cruces de las semifinales

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"