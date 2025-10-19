Escándandalo en el Ascenso: se suspendió el partido entre Gimnasia (J) y Deportivo Madryn

El árbitro Lucas Comesaña no salió a dirigir el segundo tiempo denunciando amenazas por parte de los dirigentes de Gimnasia de Jujuy, suspendiendo el partido

El partido de ida de los cuartos de final del Torneo de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn se suspendió antes de que comience el segundo tiempo.

El resultado parcial favorecía al elenco jujeño que se imponía por 1-0 con gol de Alejandro Quintana, pero que jugaba con 10 futbolistas por la expulsión de Matías Noble.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1979980081826082857&partner=&hide_thread=false ¡EL LOBO JUJEÑO ARRIBA!

Gran definición de Quintana para marcar el 1-0 de Gimnasia (J) ante Deportivo Madryn.

Mira el partido por TyC Sports y TyC Sports Play acá: https://t.co/zgyyxPkxlL#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/WLM3BplezW — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 19, 2025

El árbitro Lucas Comesaña no salió a dirigir el segundo tiempo ya que se reunió con dirigentes de ambos clubes. La tensión se elevó luego de la jugada más polémicas del primer tiempo en la que no cobró un penal para el equipo local por una presunta mano dentro del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1979982160149774495&partner=&hide_thread=false ¡GIMNASIA (J) CON UNO MENOS!

Pocos minutos después de ponerse en ventaja, Noble abandonó el terreno de juego por doble amarilla tras esta falta.

Mira el partido por TyC Sports y TyC Sports Play acá: https://t.co/zgyyxPkxlL #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/ZnxfjVY1xV — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 19, 2025

La opinión de Comesaña y del presidente de Deportivo Madryn

"El partido está suspendido, después resolverá el Tribunbal de Disciplina cóo seguirá esto. Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local. Los dirigentes están identificados. Tendremos que hacer la denuncia, no fue solamente a mí, sino al equipo arbitral", expresó Lucas Comesaña en TyC Sports después de tomar la decisión de suspender el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1980003792402718856&partner=&hide_thread=false ¡SUSPENDIDO GIMNASIA (J) ANTE DEPORTIVO MADRYN POR PRESUNTAS AMENAZAS AL ÁRBITRO!#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/ui1L75uz9G — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 19, 2025

"No nos causa gracias hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas durante el entretiempo dentro del vestuario. Trató de ordenar la cuestión de los alcanzapelotas. Nosotros preferimos jugarlo, pero no podemos ir en contra si no están dadas las garantías. No podemos poner en riesgo saludbridad ni estado físico de los árbitros. No nos causa gracia, pero tenemos que hacer caso", dijo Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, en diálogo con TyC Sports.