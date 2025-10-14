Gimnasia despidió a Orfila en la previa del Clásico de La Plata ante Estudiantes

Luego de doce encuentros, el Lobo decidió ponerle fin al vínculo con el entrenador. Fernando Zaniratto asumirá el cargo y dirigirá el clásico platense.

Gimnasia y Esgrima de La Plata anunció este lunes que el entrenador Alejando Orfila fue despedido por los recientes resultados adversos y será reemplazado por Fernando Zaniratto en la previa del clásico ante Estudiantes .

Tras doce encuentros en los que consiguió siete derrotas, cuatro victorias y un empate, el Lobo decidió ponerle fin al vínculo con el DT justo antes del crucial duelo ante el “Pincha”, válido por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025, que tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi el próximo domingo desde las 15:00.

Además de la seguidilla de malos resultados, el director técnico uruguayo afrontaba un vestuario dividido y sin poder encontrarle la vuelta al equipo. La caída por 2-1 ante Talleres de Córdoba terminó por definir la decisión de la Comisión Directiva de rescindir su contrato.

Gimnasia se encuentra en la duodécima posición de la Zona B con 13 puntos, a dos de Sarmiento -último clasificado de momento a los Playoffs del campeonato local, pero en la vigesimoquinta plaza de la tabla anual, a cinco unidades de la zona de descenso.

La salida de Orfila marcó el tercer cambio de entrenador en Gimnasia de La Plata en la actual temporada tras el despido a Marcelo Méndez, luego de dos fechas, y Diego Flores. En tanto, Zaniratto tendrá la difícil tarea de preparar el equipo de cara al clásico frente a Estudiantes.

El comunicado oficial de Gimnasia tras el despido de Alejandro Orfila

El Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata informa que Alejandro Orfila dejó de ser el entrenador del plantel profesional. Desde mañana, Fernando Zarinatto asumirá la conducción técnica del equipo. Agradecemos a Alejandro y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso. Les deseamos éxitos en sus próximos proyectos.