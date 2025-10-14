Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia despidió a Orfila en la previa del Clásico de La Plata ante Estudiantes

Luego de doce encuentros, el Lobo decidió ponerle fin al vínculo con el entrenador. Fernando Zaniratto asumirá el cargo y dirigirá el clásico platense.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2025 · 06:47hs
Gimnasia despidió a Orfila en la previa del Clásico de La Plata ante Estudiantes

Gimnasia y Esgrima de La Plata anunció este lunes que el entrenador Alejando Orfila fue despedido por los recientes resultados adversos y será reemplazado por Fernando Zaniratto en la previa del clásico ante Estudiantes.

Tras doce encuentros en los que consiguió siete derrotas, cuatro victorias y un empate, el Lobo decidió ponerle fin al vínculo con el DT justo antes del crucial duelo ante el “Pincha”, válido por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025, que tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi el próximo domingo desde las 15:00.

Además de la seguidilla de malos resultados, el director técnico uruguayo afrontaba un vestuario dividido y sin poder encontrarle la vuelta al equipo. La caída por 2-1 ante Talleres de Córdoba terminó por definir la decisión de la Comisión Directiva de rescindir su contrato.

Gimnasia se encuentra en la duodécima posición de la Zona B con 13 puntos, a dos de Sarmiento -último clasificado de momento a los Playoffs del campeonato local, pero en la vigesimoquinta plaza de la tabla anual, a cinco unidades de la zona de descenso.

La salida de Orfila marcó el tercer cambio de entrenador en Gimnasia de La Plata en la actual temporada tras el despido a Marcelo Méndez, luego de dos fechas, y Diego Flores. En tanto, Zaniratto tendrá la difícil tarea de preparar el equipo de cara al clásico frente a Estudiantes.

El comunicado oficial de Gimnasia tras el despido de Alejandro Orfila

El Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata informa que Alejandro Orfila dejó de ser el entrenador del plantel profesional. Desde mañana, Fernando Zarinatto asumirá la conducción técnica del equipo. Agradecemos a Alejandro y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso. Les deseamos éxitos en sus próximos proyectos.

image

Gimnasia Orfila Estudiantes
Noticias relacionadas
se completa la primera fase del reducido con atractivos duelos

Se completa la primera fase del Reducido con atractivos duelos

colon le gano con lo justo a gimnasia en la preparacion para la liga argentina

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia en la preparación para la Liga Argentina

el modelo que no funciono: colon, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

cust se quedo con la fase regular del clausura femenino

CUST se quedó con la fase regular del Clausura Femenino

Lo último

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Último Momento
Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Una suboficial de policía, armada, se atrincheró junto a su hija de 10 años en su casa del barrio Las Flores

Una suboficial de policía, armada, se atrincheró junto a su hija de 10 años en su casa del barrio Las Flores

Ovación
Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos