Se completa la primera fase del Reducido con atractivos duelos

Este domingo continuará el Reducido de la Primera Nacional en busca del segundo ascenso, tras el logrado por Gimnasia (M). Todos los partidos.

Por Ovación

12 de octubre 2025 · 09:33hs
Luego de que Gimnasia y Esgrima de Mendoza se quedara el sábado con el primer ascenso a la Liga Profesional al superar por penales a Deportivo Madryn, la Primera Nacional continúa este domingo con los encuentros correspondientes a la primera fase del Torneo Reducido.

En Río Cuarto, Patronato de Paraná visitará a Estudiantes en el estadio Antonio Candini, desde las 19.10, con arbitraje de Nahuel Viñas y televisación de TyC Sports. El equipo entrerriano está obligado a ganar para seguir en competencia, ya que no cuenta con ventaja deportiva. En caso de empate o derrota, quedará eliminado y deberá afrontar una nueva temporada en la categoría.

Por otro lado, Deportivo Morón iniciará su camino en la lucha por el segundo ascenso. El conjunto del Oeste bonaerense, que realizó una destacada fase regular y estuvo cerca de disputar la final, abrirá su participación ante San Martín de Tucumán. El partido se jugará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, a partir de las 21.15, con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión de TyC Sports.

También habrá acción en Caseros, donde Estudiantes enfrentará a Deportivo Maipú en el estadio Ciudad de Caseros, desde las 17.10. Será el debut del “Pincha” en esta etapa eliminatoria, bajo el arbitraje de Ariel Penel.

La jornada se completará con otros dos cruces: Gimnasia de Jujuy recibirá a San Miguel desde las 15, mientras que Tristán Suárez será local ante Agropecuario a partir de las 19, cerrando así un domingo cargado de definiciones en el certamen que otorga el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos