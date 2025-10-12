Se completa la primera fase del Reducido con atractivos duelos

Este domingo continuará el Reducido de la Primera Nacional en busca del segundo ascenso, tras el logrado por Gimnasia (M). Todos los partidos.

Luego de que Gimnasia y Esgrima de Mendoza se quedara el sábado con el primer ascenso a la Liga Profesional al superar por penales a Deportivo Madryn , la Primera Nacional continúa este domingo con los encuentros correspondientes a la primera fase del Torneo Reducido .

En Río Cuarto , Patronato de Paraná visitará a Estudiantes en el estadio Antonio Candini , desde las 19.10 , con arbitraje de Nahuel Viñas y televisación de TyC Sports . El equipo entrerriano está obligado a ganar para seguir en competencia, ya que no cuenta con ventaja deportiva. En caso de empate o derrota, quedará eliminado y deberá afrontar una nueva temporada en la categoría.

Por otro lado, Deportivo Morón iniciará su camino en la lucha por el segundo ascenso. El conjunto del Oeste bonaerense, que realizó una destacada fase regular y estuvo cerca de disputar la final, abrirá su participación ante San Martín de Tucumán. El partido se jugará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, a partir de las 21.15, con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión de TyC Sports.

También habrá acción en Caseros, donde Estudiantes enfrentará a Deportivo Maipú en el estadio Ciudad de Caseros, desde las 17.10. Será el debut del “Pincha” en esta etapa eliminatoria, bajo el arbitraje de Ariel Penel.

La jornada se completará con otros dos cruces: Gimnasia de Jujuy recibirá a San Miguel desde las 15, mientras que Tristán Suárez será local ante Agropecuario a partir de las 19, cerrando así un domingo cargado de definiciones en el certamen que otorga el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.