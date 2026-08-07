Colón-Patronato podría cambiar de día: el partido de la Primera Nacional se jugaría el sábado

El partido de Colón estaba previsto para el domingo 16 de agosto, pero por cuestiones eventuales se analiza adelantarlo al sábado 15 a las 16.30 horas.

El partido entre Colón y Patronato, correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional, podría sufrir una modificación en su programación. El encuentro estaba previsto inicialmente para el domingo 16 de agosto, aunque surgió la posibilidad de adelantarlo al sábado 15, desde las 16.30, por cuestiones eventuales que obligarían a reorganizar el calendario.

Colón y Patronato podrían jugar el sábado

La organización evalúa realizar un cambio en la fecha del compromiso entre el Sabalero y el conjunto entrerriano. Si finalmente se confirma la modificación, ambos equipos se enfrentarán el sábado 15 de agosto a partir de las 16.30.

Todavía falta la confirmación oficial

Por el momento, el cambio no está confirmado de manera definitiva y se aguarda la resolución correspondiente para conocer cuándo se disputará finalmente el partido.

Colón ya comienza a preparar el compromiso ante Patronato, en una jornada importante de la Primera Nacional. El Sabalero buscará llegar de la mejor manera a la fecha 25 y sumar puntos en un tramo clave del campeonato.