Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón-Patronato podría cambiar de día: el partido de la Primera Nacional se jugaría el sábado

El partido de Colón estaba previsto para el domingo 16 de agosto, pero por cuestiones eventuales se analiza adelantarlo al sábado 15 a las 16.30 horas.

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2026 · 19:17hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón-Patronato podría cambiar de día: el partido de la Primera Nacional se jugaría el sábado

El partido entre Colón y Patronato, correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional, podría sufrir una modificación en su programación. El encuentro estaba previsto inicialmente para el domingo 16 de agosto, aunque surgió la posibilidad de adelantarlo al sábado 15, desde las 16.30, por cuestiones eventuales que obligarían a reorganizar el calendario.

LEER MAS:Delfino ajusta piezas para su debut en Colón: los 11 que arrancarían ante San Telmo

Colón y Patronato podrían jugar el sábado

La organización evalúa realizar un cambio en la fecha del compromiso entre el Sabalero y el conjunto entrerriano. Si finalmente se confirma la modificación, ambos equipos se enfrentarán el sábado 15 de agosto a partir de las 16.30.

Todavía falta la confirmación oficial

Por el momento, el cambio no está confirmado de manera definitiva y se aguarda la resolución correspondiente para conocer cuándo se disputará finalmente el partido.

Colón ya comienza a preparar el compromiso ante Patronato, en una jornada importante de la Primera Nacional. El Sabalero buscará llegar de la mejor manera a la fecha 25 y sumar puntos en un tramo clave del campeonato.

Colón Primera Nacional día
Noticias relacionadas
ivan ojeda dejara colon y continuara su carrera a prestamo en san martin de las escobas

Iván Ojeda dejará Colón y continuará su carrera a préstamo en San Martín de las Escobas

la situacion de medran continua sin resolucion en colon y crece la incertidumbre

La situación de Medrán continúa sin resolución en Colón y crece la incertidumbre

Colón en busca de volver a la victoria.

Colón busca cortar su mala racha y volver a sumar de a tres ante San Telmo

Colón y la preocupación por el puesto de lateral izquierdo.

El lateral izquierdo, el puesto que Colón deberá analizar en profundidad

Lo último

El futuro del Cuti Romero sigue abierto y tres gigantes de Europa buscan quedarse con el defensor

El futuro del Cuti Romero sigue abierto y tres gigantes de Europa buscan quedarse con el defensor

El MPA pidió disculpas a la primera denunciante del pediatra imputado por abuso sexual y abrió una investigación interna

El MPA pidió disculpas a la primera denunciante del pediatra imputado por abuso sexual y abrió una investigación interna

Colón-Patronato podría cambiar de día: el partido de la Primera Nacional se jugaría el sábado

Colón-Patronato podría cambiar de día: el partido de la Primera Nacional se jugaría el sábado

Último Momento
El futuro del Cuti Romero sigue abierto y tres gigantes de Europa buscan quedarse con el defensor

El futuro del Cuti Romero sigue abierto y tres gigantes de Europa buscan quedarse con el defensor

El MPA pidió disculpas a la primera denunciante del pediatra imputado por abuso sexual y abrió una investigación interna

El MPA pidió disculpas a la primera denunciante del pediatra imputado por abuso sexual y abrió una investigación interna

Colón-Patronato podría cambiar de día: el partido de la Primera Nacional se jugaría el sábado

Colón-Patronato podría cambiar de día: el partido de la Primera Nacional se jugaría el sábado

Copa Libertadores: ya están definidos los árbitros para los octavos de los cuatro equipos argentinos

Copa Libertadores: ya están definidos los árbitros para los octavos de los cuatro equipos argentinos

Unión y un misil de Mosqueira: el gol de 37 metros que sorprendió a todos ante Lanús

Unión y un misil de Mosqueira: el gol de 37 metros que sorprendió a todos ante Lanús

Ovación
La situación de Medrán continúa sin resolución en Colón y crece la incertidumbre

La situación de Medrán continúa sin resolución en Colón y crece la incertidumbre

La estrategia de Madelón que le dio resultado a Unión para vencer a Lanús

La estrategia de Madelón que le dio resultado a Unión para vencer a Lanús

Colón anunció nuevos valores de entradas para el partido ante San Telmo en el estadio Brigadier López

Colón anunció nuevos valores de entradas para el partido ante San Telmo en el estadio Brigadier López

Nazareno Arasa fue designado para dirigir el partido de Unión frente a Central Córdoba

Nazareno Arasa fue designado para dirigir el partido de Unión frente a Central Córdoba

Unión aguarda la evolución de dos jugadores importantes

Unión aguarda la evolución de dos jugadores importantes

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe