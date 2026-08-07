Copa Libertadores: ya están definidos los árbitros para los octavos de los cuatro equipos argentinos

CONMEBOL confirmó los árbitros para los octavos de la Libertadores. Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Estudiantes ya saben sus ternas.

La CONMEBOL confirmó las autoridades para los encuentros de ida correspondientes a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los cuatro representantes argentinos que continúan en competencia ya conocen quiénes estarán a cargo de sus respectivos partidos. Independiente Rivadavia, Estudiantes, Platense y Rosario Central afrontarán compromisos exigentes en busca de avanzar a la siguiente instancia.

Independiente Rivadavia vuelve al Maracaná

La Lepra mendocina tendrá nuevamente como escenario el estadio Maracaná, donde se medirá con Fluminense. El encuentro se jugará el martes a las 19 y contará con una terna completamente chilena.

Cristian Garay será el árbitro principal y estará acompañado por José Retamal y Miguel Rocha como asistentes. Diego Flores ocupará el puesto de cuarto árbitro, mientras que Fernando Vejar y Nicolás Millas estarán al frente del VAR y AVAR, respectivamente.

Estudiantes tendrá arbitraje brasileño

También el martes, Estudiantes recibirá a Universidad Católica en el estadio UNO. Para este compromiso, la Confederación Sudamericana designó una terna de Brasil.

Raphael Claus será el encargado de impartir justicia, acompañado por Rodrigo Correa y Danilo Manis como asistentes. Rafael Klein será el cuarto árbitro, mientras que Rodrigo Guarizo y Caio Vieira estarán vinculados al VAR.

Platense se medirá con Coquimbo Unido

La agenda de los equipos argentinos continuará el miércoles con Platense, que será local ante Coquimbo Unido en el estadio Ciudad de Vicente López.

El paraguayo Juan Gabriel Benítez tendrá a su cargo el encuentro. Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar serán sus asistentes, Mario Díaz de Vivar actuará como cuarto árbitro y Ulises Mereles junto con Carlos Figueredo estarán en el VAR y AVAR.

Rosario Central cerrará la participación argentina

El último equipo argentino en presentarse será Rosario Central, que recibirá a Corinthians el jueves en el Gigante de Arroyito.

El uruguayo Andrés Matonte fue elegido como juez principal y estará acompañado por Martín Soppi y Pablo Llareña. Hernán Heras será el cuarto árbitro, mientras que Christian Ferreyra y Richard Trinidad completarán el equipo encargado del VAR.