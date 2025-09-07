Uno Santa Fe | Ovación | España

España aplastó a Turquía y es líder del Grupo E de las Eliminatorias Europeas

Los dirigidos por Luis De La Fuente vecnieron por 6-0 y alcanzaron la cima de su zona con 6 puntos.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2025 · 19:53hs
España aplastó a Turquía y es líder del Grupo E de las Eliminatorias Europeas

España venció este domingo por 6-0 a Turquía por el Grupo E de las Eliminatorias Europeas y se mantiene invicto rumbo al Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Pedri, a los 6 minutos, y Mikel Merino por duplicado, a los 22’ y 46’, fueron los encargados de poner el 3-0 en el marcador durante el primer tiempo. En tanto, Ferrán Torres a los 8’, nuevamente Merino a los 12’ y el propio Pedri a los 17 minutos sentenciaron el triunfo en el complemento.

Con este contundente resultado, el conjunto comandado por Luis De la Fuente consiguió dos victorias en el clasificatorio a la próxima Copa del Mundo. El pasado jueves, había logrado imponerse por 3-0 ante Bulgaria.

Asimismo, La Roja se colocó en la primera posición de su zona con 6 puntos, mientras que Georgia y Turquía se encuentran en la segunda y tercera posición respectivamente, ambos con 3 unidades. En el cuarto lugar aparecen los búlgaros con 0 porotos.

De principio a fin, los españoles demostraron toda su jerarquía y borraron del campo de juego a los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella. En el arranque del encuentro, Pedri convirtió un golazo luego de sacarse de encima un rival en el borde del área y ajustar su remate al palo izquierdo del arquero Uurcan Çakr.

Poco tiempo después, apareció el volante del Arsenal de Inglaterra para marcar un doblete y comenzar a sentenciar el duelo. Merino fue el encargado de culminar dos jugadas colectivas para poner el 3-0 parcial al cierre de la etapa inicial.

Al comienzo del complemento, un contragolpe preciso que tuvo la participación de tres jugadores del Barcelona terminó en gol de Ferrán Torres. Pedri codujo, Lamine Yamal asistió y el delantero de 25 años definió.

Ya con el cotejo prácticamente determinado, Merino estampó su triplete con un disparo desde fuera del área, y el mediocampista de 22 años, perteneciente al equipo catalán, puso el 6-0 definitivo.

Por su parte, Alemania ganó 3-1 ante Irlanda del Norte y se redimió de la dura derrota sufrida ante Eslovaquia por 2-0. Con tantos de Serge Gnabry, Nadiem Amiri y Florian Wirtz, los germanos quedaron en la tercera plaza del Grupo A con 3 puntos. El gol para la visita lo convirtió Isaac Price.

Bélgica también logró un contundente triunfo al derrotar por 6-0 a Kazajstán, con goles de Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne por duplicado, Thomas Meunier y doblete de Jeremy Doku, para alcanzar la segunda posición del Grupo J y quedar, de momento, en zona de Playoffs.

Por último, Países Bajos consiguió tres puntos importantes tras vencer 3-2 a Lituania, con dos tantos de Memphis Depay y uno de Quinten Timber, mientras que Edvinas Girdvainis y Gvidas Gineitis anotaron para los locales.

Resultados de la jornada de las Eliminatorias Europeas:

  • Georgia 3 – 0 Bulgaria
  • Macedonia del Norte 5 – 0 Liechtenstein
  • Lituania 2 – 3 Países Bajos
  • Bélgica 6 – 0 Kazajstán
  • Polonia 3 – 1 Finlandia
  • Luxemburgo 0 – 1 Eslovaquia
  • Alemania 3 – 1 Irlanda del Norte
  • Turquía 0 – 6 España
España Turquía Eliminatorias Europeas
Noticias relacionadas
valencia goleo a getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en espana

Valencia goleó a Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en España

tras una sancion a baldoni, pasten gano en el rally de san luis

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

gimnasia de mendoza le gano al lobo jujeno y alcanzo otra vez la cima de la zona b

Gimnasia de Mendoza le ganó al Lobo jujeño y alcanzó otra vez la cima de la Zona B

carlos alcaraz vencio a jannick sinner y se corono campeon del us open

Carlos Alcaraz venció a Jannick Sinner y se coronó campeón del US Open

Lo último

Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Pullaro: Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender

Pullaro: "Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender"

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Último Momento
Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Pullaro: Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender

Pullaro: "Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender"

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Dura derrota de Milei en Buenos Aires afectado por los datos económicos y las sospechas de corrupción

Dura derrota de Milei en Buenos Aires afectado por los datos económicos y las sospechas de corrupción

Ovación
Gugnali: No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030

Gugnali: "No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030"

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional