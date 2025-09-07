Uno Santa Fe | Ovación | España

España busca en una dura visita a Turquía dar otro paso al Mundial

España, que ganó en su debut, visitará a Turquía, este domingo desde las 15.45, por la segunda fecha del camino hacia el Mundial 2026.

7 de septiembre 2025 · 09:14hs
España busca en una dura visita a Turquía dar otro paso al Mundial

Turquía recibe este domingo a España, en el marco de la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Meda Konya Büyükehir Stadyumu. Se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.

Se trata de la segunda fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. La “Roja” llega como campeón de la Eurocopa y subcampeón de la Nations League, y ganó en la primera fecha.

Probables formaciones de Turquía vs España

Turquía: Uurcan Çakr; Eren Elmal, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Mert Muldur; Hakan Calhanoglu, smail Yüksek, Kenan Yldz, Arda Güler, Yunus Akgün; Kerem Aktürkolu.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Pedro Porro; Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.

España Turquía Mundial
