Turquía recibe este domingo a España, en el marco de la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.
España busca en una dura visita a Turquía dar otro paso al Mundial
España, que ganó en su debut, visitará a Turquía, este domingo desde las 15.45, por la segunda fecha del camino hacia el Mundial 2026.
Por Ovación
El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Meda Konya Büyükehir Stadyumu. Se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.
Se trata de la segunda fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. La “Roja” llega como campeón de la Eurocopa y subcampeón de la Nations League, y ganó en la primera fecha.
Probables formaciones de Turquía vs España
Turquía: Uurcan Çakr; Eren Elmal, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Mert Muldur; Hakan Calhanoglu, smail Yüksek, Kenan Yldz, Arda Güler, Yunus Akgün; Kerem Aktürkolu.
España: Unai Simón; Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Pedro Porro; Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.