España derrotó a Holanda en la Europe Championship 2024

El seleccionado español de rugby consiguió un ajustada victoria ante Países Bajos por 20 a 18 en la primera jornada del Rugby Europe Championship 2024, en un cotejo en el que la escuadra local tuvo una lógica reacción en el segundo tiempo estuvo a punto de frustrar el debut del ex Puma rosarino Pablo Bouza, que debutó como head coach de Los Leones españoles en Ámsterdam.

El conjunto visitante comenzó a tener más ritmo y poco a poco fueron sintiéndose cómodos en las veintidos del rival. Tras un ensayo del entrerriano Martiniano Cian y un penal del argentino, formado en CUBA, Bautista Güemes, pasó entre los palos, se marcharon al descanso con un cómodo 20 a 6 favorable.

En el comienzo del complemento, Holanda consiguió el primer ensayo de manos de su imponente segunda línea Van Dijken acercándose en el marcador por 20 a 11. Con el partido bastante parejo, los Leones tuvieron varias oportunidades para marcar, pero se apuraron y los errores en la conexión de los pases sobre el contacto les impidieron conseguirlo.

Los que consiguieron marcaron fueron los anfitriones por intermedio de su capitán, Koen Bloemen, para quedarse 20 a 18. En el epílogo del cotejo, un penal de los españoles a partir de una retención de la pelota, dejó una posibilidad al apertura Willie Du Plessis, cuya patada no fue acertada. En la próxima fecha, el domingo 11 de febrero, España se medirá con Alemania, y en la tercera fecha, visitará el 17 de febrero a Georgia.

España alistó a: Thierry Futeu, Álvaro García y Joaquín Dominguez; Ignacio Piñeiro y Mario Pichardie (capitán); Brice Ferrer, Matthew Foulds y Ekain Imaz; Kerman Aurrekoetxea y Bautista Güemes (ex CUBA de Buenos Aires); Martiniano Cian (Tilcara de Paraná), Alvar Gimeno, Iñaki Mateu, Martín Alonso y John Wessel Bell. Entrenador: Pablo Bouza. Luego ingresaron: Estanislao Bay (CRAI de Santa Fe), Vicente del Hoyo, Tomás Dominguez, Marcos Muñiz, Imanol Urraza, Marc Sánchez, Gonzalo López, y Federico Casteglioni de Bahía Blanca. Para España hubo un try de John Wessel Bell convertido por Bautista Güemes, dos penales de Bautista Güemes, más un try de Martiniano Cian convertido por Bautista Güemes.