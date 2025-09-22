Cárcel de Las Flores: apuñalaron a un interno durante un tumulto entre reclusos

Este domingo al mediodía, un interno de la Unidad Penitenciaria N° 2 de la ciudad de Santa Fe resultó herido con un arma blanca en medio de un tumulto generalizado entre reclusos. La víctima fue identificada como Telmo Sebastián Altamirano, de 36 años.

Durante el mediodía del domingo, se escucharon gritos desgarradores en la Subunidad 2 de la cárcel de Las Flores, ubicada en el norte de la capital santafesina.

Tras una refriega protagonizada por varios presos , Telmo Sebastián Altamirano, de 36 años, resultó herido con un arma blanca cerca de las 12:15, cuando fue empujado hacia la zona de la jaula de seguridad y atacado con un elemento cortopunzante .

Lesiones y asistencia

Altamirano recibió asistencia médica inmediata dentro del penal, donde le diagnosticaron dos heridas cortopunzantes en tórax y abdomen.

Posteriormente fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde permanece internado en observación. Por el momento, la identidad de los agresores se encuentra bajo investigación.

Investigación

Tras el hecho, el personal penitenciario realizó diligencias de constatación y entrevistas. La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe y al fiscal en turno, Dr. Estanislao Giavedoni, quien ordenó la prosecución de las actuaciones, la remisión de actas y fotografías del procedimiento, y la realización de peritajes criminalísticos por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).