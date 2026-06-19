Estados Unidos sigue dulce, venció a Australia y clasificó a los 16avos de final del Mundial

Estados Unidos superó 2-0 a Australia en el estadio Lumen Field de Seattle y sacó su boleto a los 16avos de final del Mundial

Estados Unidos , uno de los anfitriones del Mundial 2026, enfrentó a otro de los que arrancó su paso ganando en el Grupo D, Australia , y logró un triunfo que le aseguró el pasaje a los 16avosde final.

El partido entre estadounidenses y australiano se disputó en el estadio Lumen Field, de la ciudad de Seattle, bajo el arbitraje del alemán Felix Zwayer. Con los goles de Burgess -en contra- a los 10', y de Malik Tillman, a los 43' los dirigidos por Mauricio Pochettino suman dos triunfos y 6 puntos. Los anfitriones golearon 4 a 1 a Paraguay en el debut mundialista.

Luego de un arranque con incertidumbres por algún balón perdido en elo minutos iniciales, poco a poco Estado Unidos comenzó a desplegar un futbol de toque, dinámico y atractivo, en especial por la banda derecha, donde triangularon McKennie, Dest o Balogun, desorientando a la defensa australiana y generando entusiasmo en las atestadas tribunas.

Sin embargo, una recuperación y larga corrida de Balogun por la otra banda, izquierda, generó el primer gol de los locales. El volante picó y ganó en velocidad, llegó a los metros finales, tiró el centro, y Burgess, que entraba en malón con otros defensores, la punteó contra su propia valla.

Las Aguilas estadounidenses siguieron dominando el juego, ante un equipo oceánico tirado totalmemnte atrás y buscando jugar sus fichas en alguna contraofensiva.

Antes del final del primer tiempo, Estados Unidos volvió a golpear. Esta vez fue tras una pelota parada: tiro libre desde la derecha, que fue cedida a Sergiño Dest, y el remate potente de este dio en un defensor, y el rebote habilitó a Tillman, que la empujó al gol. Tras las protestas por supuesta posición adelantada, el VAR confirmó la conquista y el 2 a 0 local.

El complemento no fue ni una sombra del buen primer tiempo. Entre la impotencia de Australia, con pocos argumentos como para inquietar al local, pese a jugar en campo rival; y con un Estados Unidos que se conformó con la ventaja, y poco a poco se retrasó; directamente los segundos 45 minutos estuvieron de más y fue sólo un trámite.

El resumen de Estados Unidos y Australia