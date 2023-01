Estanislao Bay fue convocado a la selección de rugby España

La novedad más importante es que el medio scrum santafesino formado en el CRAI, Estanislao Bay, fue convocado por el head coach de Los Leones, Santiago Santos, para ser parte de la concentración, y partido ante Países Bajos. En realidad es la segunda concentración en la que el ex jugador Gitano participa, ya que lo hizo a principios de enero en Barcelona.

En la presente temporada Bay se incorporó al Recoletas Burgos Universidad que milita en la División de Honor principal del rugby español. Anteriormente, militó dos temporadas en el VRAC de Valladolid, posteriormente lo hizo en el Jaén Rugby de la división de Honor B. Recordemos que el medio melé argentino formó parte del programa de Alto Rendimiento de la Unión Argentina de Rugby, además de haber integrado el seleccionado mayor y de seven de la Unión Santafesina de Rugby.

Federación Española.jpg Los Leones son el seleccionado mayor de rugby de la Federación Española que jugará la Copa de Europa.

"La verdad es que las sensaciones fueron muy buenas, lo tomé de la mejor manera, como una buena experiencia, hace mucho que llevo acá en España, así que me convoquen a una concentración también me pone muy contento, porque vengo trabajando muy bien hace tiempo, y que también es un premio al esfuerzo" comenzó señalando Estanislao Bay a UNO Santa Fe.

El ex medio scrum del CRAI aseguró que "a uno cuando le pasan esas cosas se pone muy contento, y espero poder dar lo mejor. No es lo mismo que te llamen cuando sos más jóven, en el cual tenés otras expectativas, porque hoy por hoy ya estoy en otro plano, pero lógicamente voy a trabajar mucho, y me pone feliz esta oportunidad".

"En la primera concentración que se hizo fue hace unas semanas trabajamos alrededor de 35 jugadores, fue en un centro de alto rendimiento de Sant Cugat del Vallès en Barcelona, y fue más que nada para que los entrenadores puedan ver muchos jugadores. Había mucha gente joven, jugadores nuevos, y chicos que vienen del Sub 20" manifestó el talentoso 9 actualmente en el Burgos de España.

En el mismo sentido, Tani Bay indicó que "el objetivo es el primer partido que se juega contra Holanda en Madrid, para poner a España donde se merece, el partido es el próximo domingo, y también fui convocado para la concentración previa. Después seguirán con las listas para los próximos partidos de la Copa de Europa, así que estamos a la espera de ver que sucede. Estar en la lista para el partido es algo tremendo, y espero aprovecharlo".

Bay.jpg Tani ya hace varias temporadas que juega en España, y actualmente lo hace en el Recoletas Burgos.

Sobre su presente en el rugby español describió que "esta temporada estoy en Burgos, la verdad es que estoy muy contento, la temporada pasada estuve en una liga inferior, y en esta en una superior, así que estoy muy contento con el presente, con el equipo, jugando mucho, y hay muchos argentinos. Está José García de Estudiantes de Paraná, que es el entrenador, que no lo conocía de antes, pero es excelente. También está José Basso con quien puede jugar en el VRAC, y Tomi Carrió, que es muy amigo mío".

"A CRAI lo sigo siempre, ahora me enteré que Elmer Capobianco toma la posta como head coach, obviamente que le escribí, estuve hablando con él un buen rato. Lógicamente que siempre cuando pasan este tipos de cosas, de las convocatorias al seleccionado de España, piensa en la familia, en los amigos, y en el club. Al CRAI le tengo un amor especial, lógicamente que muchas veces se extraña, cuando volví a Argentina, estuve entrenando ahí, y la verdad es que es complicado estar lejos" aseguró Bay desde España.