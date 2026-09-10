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Una costumbre de más de 100 años: el liso santafesino ahora es patrimonio de toda la provincia

El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó la Ley N.º 14.479, que reconoce la cerveza de barril sin pasteurizar y su tradicional forma de servido por su vínculo con la identidad gastronómica santafesina. La Provincia deberá promover actividades para su revalorización.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de septiembre 2026 · 19:45hs
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Liso santafesino. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Santa Fe.

Prensa

Liso santafesino. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Santa Fe.

El liso santafesino sumó un nuevo reconocimiento institucional y, desde ahora, forma parte oficialmente del Patrimonio Cultural Inmaterial de toda la provincia de Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó la Ley N.º 14.479 mediante el Decreto N.º 1845/2026, luego de su sanción en la Legislatura provincial.

La norma reconoce al liso por la producción de cerveza de barril sin pasteurizar y por su tradicional modalidad de servido, debido a su vínculo con la historia y la identidad gastronómica de Santa Fe.

El artículo 1° establece que la declaración se fundamenta en “su producción de cerveza de barril sin pasteurizar y su modo tradicional de servido, vinculado a la historia de la identidad gastronómica de la Provincia”.

La Provincia deberá promover la tradición

La nueva ley no se limita al reconocimiento simbólico. También establece que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación que determine, deberá promover, fomentar y facilitar actividades y eventos destinados a revalorizar esta tradición.

La normativa destaca especialmente su aporte a la gastronomía y al turismo provincial.

LEER MÁS: Cerveza Santa Fe presenta "La Ruta del Liso": una nueva experiencia para redescubrir el sabor que define a la ciudad

De esta manera, el liso podrá ser incorporado en iniciativas vinculadas con la promoción cultural y turística de distintos puntos del territorio santafesino.

Un reconocimiento que comenzó en la ciudad de Santa Fe

La declaración provincial tiene un antecedente directo en la capital santafesina.

El 11 de diciembre de 2014, mediante la Ordenanza N.º 12.159, la ciudad de Santa Fe declaró al liso como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Aquella decisión tuvo un carácter particular: fue la primera vez que el Concejo Municipal reconoció formalmente una tradición como patrimonio cultural, en línea con los principios establecidos por la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Con ese antecedente, el liso dejó de ser considerado solamente una forma tradicional de beber cerveza y pasó a formar parte oficialmente de la identidad cultural de la ciudad.

El Día del Liso Santafesino

La tradición también cuenta con una fecha propia.

Desde 2019, el Día del Liso Santafesino se celebra el segundo viernes de diciembre en distintos establecimientos gastronómicos y cerveceros de la ciudad.

La celebración fue impulsada para recuperar una fecha emblemática de la cultura cervecera local y volver a poner en valor una costumbre arraigada entre los santafesinos.

En 2022, la fecha quedó incorporada formalmente al calendario municipal mediante la Ordenanza N.º 12.866.

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Más de un siglo de arraigo

El liso forma parte de una tradición con más de 100 años de presencia en Santa Fe y está asociado a una escena cotidiana de la cultura local: bares, restaurantes, reuniones familiares y encuentros entre amigos.

Su particularidad no radica únicamente en la cerveza de barril sin pasteurizar, sino también en el vaso liso y en la forma tradicional de servir la bebida.

Una de las historias más difundidas sobre su origen está vinculada con el maestro cervecero Otto Schneider, quien llegó desde Prusia a la Argentina en 1906 y desarrolló parte de su actividad en Santa Fe.

Del patrimonio de la ciudad al reconocimiento provincial

Con la promulgación de la Ley 14.479, el reconocimiento del liso santafesino amplía su alcance desde la ciudad capital hacia toda la provincia.

La nueva categoría institucional pone en valor una tradición gastronómica que atravesó generaciones y que ahora también contará con una política provincial orientada a su promoción.

El liso santafesino suma así un nuevo capítulo en su historia: de costumbre arraigada en las mesas de la ciudad de Santa Fe a Patrimonio Cultural Inmaterial de toda la provincia.

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