Habló el padre del menor investigado por las imágenes falsas creadas con IA en San Justo: pidió disculpas y denunció hostigamiento a su hijo

Aseguró que su hijo “se equivocó y no midió las consecuencias”. Además, cuestionó el hostigamiento que está sufriendo el adolescente. Pidió que el caso sirva para concientizar y trabajar sobre el uso de la inteligencia artificial entre los jóvenes. "Tener un celular hoy es como tener un arma" , sentenció.

Habló el padre del alumno de San Justo que usó IA para crear imágenes falsas de compañeras: "Pedimos disculpas, fue una broma pesada sin medir las consecuencias".

Habló el padre del alumno de San Justo que usó IA para crear imágenes falsas de compañeras: "Pedimos disculpas, fue una broma pesada sin medir las consecuencias".

Alexis, padre de uno de los adolescentes identificados en la investigación por la difusión de imágenes falsas de alumnas de una escuela de San Justo generadas mediante inteligencia artificial , decidió salir públicamente a pedir disculpas a las familias de las chicas afectadas.

“ Teníamos la necesidad de salir a pedir disculpas porque tenemos un profundo malestar personal y familiar, como lo deben tener las otras familias involucradas ”, expresó Finos, quien contó que ya habían intentado hacerlo anteriormente y que incluso habían ofrecido a la escuela realizar un pedido de disculpas público.

Según relató, la familia también había solicitado, de ser necesario, una reunión para hacerlo personalmente. Sin embargo, sostuvo que todavía existen aspectos que no conocen con precisión sobre lo ocurrido y, particularmente, sobre la participación que tuvo su hijo.

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“La realidad es que no sabemos bien qué es lo que realmente pasó y qué participación tuvo mi hijo”, afirmó.

En ese sentido, el padre del menor involucrado sostuvo que, según lo que pudo reconstruir a partir de las conversaciones con su hijo, todo habría comenzado en un grupo de amigos que utilizaba herramientas de inteligencia artificial, inicialmente sin involucrar a personas.

“Yo sé que todo habría comenzado en un grupito de amigos que jugaban con IA, sin involucrar personas. Eso que comenzó como una travesura entre amigos nunca se imaginaron las consecuencias”, relató en declaraciones a la emisora LT10.

Habló el padre del alumno de San Justo que usó IA: "Pedimos disculpas, fue una broma pesada sin medir las consecuencias".

“Para ellos fue una broma pesada, sin medir”.

Alexis aclaró que habla desde lo que pudo conocer a través de su hijo y evitó atribuir responsabilidades más allá de lo que, según dijo, pudo reconstruir. “Yo voy a hablar por mi hijo, más allá de que hay otros chicos involucrados”, señaló.

También aseguró que, de acuerdo con el relato que recibió en su casa, no se trató de fotografías reales de las adolescentes desnudas, sino de imágenes creadas mediante inteligencia artificial. “Nadie desnudó ni sacó fotos ni nada por el estilo, entiendo que se trata de imágenes creadas por la IA”, manifestó.

Según contó, su hijo le dijo que no publicó las imágenes, sino que envió algunas a un par de amigos que habían participado de lo ocurrido y que le habían insistido para que las compartiera. “Después, obviamente, borraron todo”, afirmó.

Pero además del pedido de disculpas, puso el foco en una situación que, según denunció, se produjo después: el hostigamiento que estaría sufriendo su hijo, tanto en el ámbito psicológico como físico.

“Hoy lo que me preocupa es que mi hijo es hostigado, que es agredido psicológica y físicamente”, sostuvo. Y explicó que, justamente por ese motivo, como padres sintieron que tenían la responsabilidad de “dar la cara” y pedir las disculpas correspondientes.

“Es un chico de 14 años, las demás familias se merecen unas disculpas”, expresó.

El pedido de concientización para el uso de inteligencia artificial

Por otra parte, planteó además que el caso debería servir para abrir una discusión más amplia dentro de las escuelas sobre el uso de la inteligencia artificial, los celulares y las redes sociales entre adolescentes.

“Lo que quiero de todo esto es que nos deje una enseñanza para todos. Que sea un tema que se empiece a trabajar en el ámbito escolar, porque la era que se viene es difícil, es complicada”, sostuvo.

En esa línea, comparó el acceso de los adolescentes a los teléfonos celulares con la posibilidad de tener un arma en las manos. “Hoy los chicos tienen el celular y hacé de cuenta que tienen un arma en la mano”, afirmó.

También cuestionó especialmente las agresiones que, según su relato, provienen de adultos a través de las redes sociales.

“Me molesta el bullying y el hostigamiento de los mayores a un niño a través de redes sociales, a través de una pantalla”, dijo. Y agregó: “Yo prefiero que me llamen, que me digan ‘che, ¿podemos charlar?, ¿podemos hablar?’. Lo hablamos, no tengo problema. Pero esconderte atrás de una pantalla para pegarle a un nene que se equivocó, me parece que no está bien, no es el camino”.

“Concientizar, acompañar y ayudar”

Para el padre del menor, la respuesta frente a este tipo de situaciones debería estar vinculada con “concientizar, acompañar y ayudar”, y cuestionó que sean los propios adultos quienes terminen señalando públicamente a los adolescentes.

“Los adultos son los primeros en señalar y apuntar con el dedo. Me parece que no pasa por ahí”, afirmó.

El padre también manifestó su preocupación por las consecuencias que una situación de hostigamiento puede tener sobre un adolescente de 14 años. “Mi hijo tiene 14 años y no sabemos qué se le cruza por la cabeza, qué piensa y qué decisión puede tomar”, sostuvo.

“¿Y si mi hijo toma una mala decisión en un tiempito y yo me voy a lamentar? Me voy a lamentar”, agregó.

Alexis insistió en que no busca justificar lo ocurrido, sino explicar la posición de su familia frente a la situación. “Se equivocó, no midió las consecuencias”, reconoció.

Una necesidad

Finalmente, reiteró el pedido de disculpas y explicó que hacerlo públicamente era una necesidad para la familia.

“Pido disculpas y creo que lo necesitábamos como familia, porque hoy por hoy estamos muy mal en lo personal y en lo familiar, como lo deben estar las otras familias involucradas”, expresó.

Y cerró: “Creo que lo mejor era dar la cara y salir a pedir disculpas públicamente”.

“Mi hijo no mató a nadie, no abusó de nadie. Creo que las familias involucradas se merecen unas disculpas y que esto sirva para empezar a concientizar y a trabajar en este tema”, concluyó.