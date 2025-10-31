Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes (RC) y Gimnasia y Tiro, por un lugar en las semis del Reducido

Estudiantes (RC) y Gimnasia y Tiro, tras el 0-0 de la ida, chocarán en el Antonio Gandini, en busca de las semis del Reducido. Se juega a las 21.10.

31 de octubre 2025 · 10:57hs
Estudiantes (RC) y Gimnasia y Tiro, por un lugar en las semis del Reducido

El Antonio Candini será escenario de una noche decisiva. Este viernes desde las 21.10, Estudiantes de Río Cuarto se medirá ante Gimnasia y Tiro de Salta, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Reducido de la Primera Nacional. Tras el empate sin goles en la ida, la serie llega abierta, aunque con una leve ventaja para el conjunto cordobés, que clasificará con otro empate gracias a la ventaja deportiva obtenida por su mejor ubicación en la tabla. El encuentro será arbitrado por Daniel Zamora y transmitido por TyC Sports.

El León, con un cambio obligado

El equipo dirigido por Iván Delfino afrontará este compromiso con una modificación obligada respecto al encuentro jugado en Salta. Agustín Fontana fue expulsado en el primer duelo y no podrá estar presente, por lo que su lugar sería ocupado por Francisco Galván. Además, se perfila el ingreso de Matías Ruiz Díaz en reemplazo de Juan Antonini, buscando reforzar el fondo.

De esta manera, el probable once del León del Imperio del Sur sería: Braian Olivera; Ruiz Díaz o Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Alejandro Cabrera, Tomás González, Mauro Valiente; Lucas González y Francisco Galván.

Con el apoyo de su gente y la fortaleza de su estadio, Estudiantes intentará dar un paso más hacia el objetivo del ascenso, sabiendo que cualquier igualdad lo depositará entre los cuatro mejores del certamen.

El Albo va por el golpe en Córdoba

Por su parte, Gimnasia y Tiro llega a Río Cuarto con la obligación de ganar si quiere seguir con vida en el Reducido. El conjunto de Fernando “Teté” Quiroz buscará el batacazo ante un rival que se hace muy fuerte en casa.

El entrenador salteño deberá rearmar su mediocampo por la baja de Matías Birge, quien se resintió de una lesión en el sóleo y quedó al margen de la delegación. En su lugar ingresaría Matías Morello, que acompañará a Nicolás Rinaldi en la zona central.

El posible equipo de Quiroz sería: Federico Abadía; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Lautaro Montoya; Ivo Cháves, Morello, Nicolás Rinaldi, Fabricio Rojas; Lautaro Gordillo y Nicolás Contín.

Con la serie igualada y los dos equipos decididos a dar batalla, el duelo promete ser vibrante. Estudiantes buscará hacer valer su localía y la ventaja deportiva, mientras que Gimnasia y Tiro apostará a la sorpresa y a un golpe que le permita seguir soñando con el ascenso.

