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Unión se juega mucho ante Estudiantes: necesita reaccionar para sostener la ilusión de los playoffs

Unión recibirá este lunes, desde las 19, al Pincha en el 15 de Abril por la fecha 14 del Clausura. Lleva cinco partidos sin ganar y necesita una victoria para no resignar terreno.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 15:27hs
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Unión se juega mucho ante Estudiantes: necesita reaccionar para sostener la ilusión de los playoffs

Unión afrontará un compromiso determinante en su intento de mantenerse en carrera por los playoffs del Clausura. Este lunes, desde las 19, recibirá a Estudiantes en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Pablo Dóvalo. El equipo de Leonardo Madelón necesita cambiar la imagen y volver a sumar de a tres para alimentar sus aspiraciones.

LEER MÁS: Unión mantiene una duda en el equipo antes de recibir a Estudiantes

Unión, obligado a cortar la racha negativa en casa

El presente del Tatengue exige una reacción. Hace cinco fechas que no gana, con un balance de cuatro derrotas y un empate que complicó sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia. A esa secuencia se suma otro dato preocupante: perdió sus dos últimos encuentros en el 15 de Abril, por lo que recuperar fortaleza como local aparece entre las prioridades.

El desafío no será sencillo. Estudiantes llega con el impulso de haberse clasificado a la final de la Copa Libertadores, aunque Unión buscará aprovechar el respaldo de su gente para hacerse fuerte y encontrar respuestas futbolísticas. La necesidad de sumar también obliga al equipo a mejorar su funcionamiento, especialmente en defensa, para construir desde allí mayores posibilidades en ataque.

Los números en Santa Fe reflejan una campaña irregular: el Rojiblanco consiguió tres victorias y sufrió tres derrotas en el Clausura jugando en su cancha, con una efectividad del 50%. Ante un rival de jerarquía, tendrá la oportunidad de revertir esa tendencia y recuperar confianza en un momento en el que cada punto puede resultar decisivo.

Unión sabe que ya no tiene demasiado margen. Ganar le permitiría cortar la mala racha y seguir con chances de meterse entre los clasificados, aunque también deberá estar atento a los resultados de sus competidores. El lunes, el Tatengue tendrá algo más que tres puntos en disputa: buscará recuperar el rumbo y evitar que la ilusión de los playoffs se diluya antes del cierre de la fase regular.

Unión 15 de Abril Estudiantes
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