La malaria que Unión buscará enterrar ante Estudiantes para mantener las aspiraciones

Unión recibirá el próximo lunes, desde las 19, al entonado Estudiantes, finalista de la Copa Libertadores, por la fecha 14 de la zona A del Clausura

Unión se quedó sin margen de error y el próximo lunes, desde las 19, por la fecha 14 de la zona A del Clausura , tendrá una prueba determinante en el 15 de Abril frente a Estudiantes , finalista de la Copa Libertadores, para cambiar el rumbo de una campaña que se complicó en el momento menos oportuno.

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Las cuentas son claras: el Tate necesita ganar y después mirar de reojo lo que suceda en las otras canchas. La clasificación a los playoffs todavía forma parte del horizonte, pero para sostener esa esperanza deberá abandonar una seguidilla que golpeó sus posibilidades y le quitó terreno en la tabla.

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Cinco fechas sin ganar: la racha que a Unión le urge cortar

El principal desafío será ponerle fin a una malaria que ya lleva cinco partidos. En ese recorrido, Unión cosechó cuatro derrotas y apenas un empate, una secuencia que lo obligó a correr desde atrás y transformó cada presentación en una oportunidad que no puede desperdiciar.

Unión, obligado a ganar. UNO Santa Fe | José Busiemi

La preocupación también se traslada a su estadio. El Rojiblanco acumula dos caídas consecutivas en el 15 de Abril, por lo que recuperar la fortaleza como local será otra de las tareas pendientes. Ante su gente, el equipo necesita reencontrarse con una victoria que le permita recuperar confianza y volver a meterse de lleno en la pelea.

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Ganar y esperar: la doble misión de Unión

El cruce con Estudiantes exigirá mucho más que una mejora en el resultado. Unión deberá encontrar respuestas futbolísticas, sostenerse ante un rival de jerarquía y aprovechar las oportunidades que consiga generar. El margen es mínimo y la necesidad de sumar de a tres condicionará el desarrollo de un partido en el que el empate puede resultar insuficiente.

Después, llegará el turno de revisar los demás resultados. La clasificación ya no depende exclusivamente de lo que haga el equipo rojiblanco, pero eso no modifica la prioridad: primero deberá cumplir con su parte.