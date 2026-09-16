Estudiantes visita a Corinthians con la ilusión de volver a las semifinales de Libertadores

El Pincha enfrenta al conjunto brasileño desde las 21.30 por la vuelta de cuartos de final, tras el 1-1 de la ida. Busca avanzar después de 17 años.

Estudiantes de La Plata visitará este miércoles a Corinthians desde las 21.30, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto argentino igualó 1-1 en la ida y ahora buscará conseguir un resultado que le permita avanzar a semifinales, instancia que no disputa desde 2009, cuando terminó consagrándose campeón del certamen.

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Estudiantes busca dar el golpe en Brasil

El Pincha llega al encuentro con la necesidad de conseguir un resultado positivo en el Neo Química Arena para continuar en carrera. En el partido de ida, disputado en La Plata, Alexis Castro abrió rápidamente el marcador, pero Kaio César estableció el 1-1 definitivo para el conjunto brasileño.

En el ámbito local, Estudiantes viene de derrotar 2-1 a Platense por la novena fecha del Torneo Clausura. El triunfo le permitió acercarse a los puestos de clasificación para los playoffs y llegar con confianza al compromiso internacional.

El partido será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que Juan Soto estará a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por Fox Sports y Disney+ Premium.

Corinthians llega con presión en el torneo local

El conjunto brasileño afrontará el encuentro después de haber eliminado a Rosario Central en una serie complicada durante los octavos de final. Ahora buscará aprovechar la localía para conseguir el pase a las semifinales de la Libertadores.

Sin embargo, Corinthians atraviesa un momento delicado en el Brasileirão. Actualmente ocupa el decimotercer puesto de la competencia y se encuentra cerca de la zona comprometida de la tabla.

El ganador de la serie avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores, en un cruce que tendrá como escenario el estadio Neo Química Arena y comenzará a las 21.30.