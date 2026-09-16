Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán van por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia, enfrenta al Decano desde las 19 por los cuartos de final. El ganador jugará las semifinales ante Estudiantes o Platense.

Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentan este miércoles desde las 19 en el estadio Eduardo Gallardón, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. La Lepra, vigente campeón, busca avanzar nuevamente entre los cuatro mejores, mientras que el Decano llega entonado tras golear 4-0 a Independiente y quiere dar otro golpe.

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Independiente Rivadavia busca defender su corona

El conjunto mendocino afronta los cuartos de final con la ilusión de volver a meterse en la definición de la Copa Argentina. En su camino hasta esta instancia, superó 2-0 a Estudiantes de Caseros, derrotó 1-0 a Tigre y eliminó a Aldosivi por 2-0.

Además, Independiente Rivadavia mantiene un dato destacado: en sus tres presentaciones en el certamen consiguió mantener la valla invicta y convirtió cinco goles.

La Lepra también tiene un objetivo histórico por delante: convertirse en el primer equipo en repetir el título desde el regreso del formato actual de la Copa Argentina. En la edición anterior derrotó a Argentinos Juniors por penales y se consagró campeón.

Para este encuentro, Alfredo Berti analiza algunas variantes y el probable equipo sería: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi o Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori o Matías Fernández, Alex Arce y Maximiliano Salas.

Atlético Tucumán quiere repetir la hazaña ante Independiente

Atlético Tucumán llega a los cuartos de final después de protagonizar una de las grandes actuaciones de la instancia anterior. El Decano goleó 4-0 a Independiente en Rosario y volvió a meterse entre los ocho mejores de la competencia después de nueve años.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará aprovechar ese envión para avanzar a semifinales y volver a una instancia que no alcanza desde hace varios años. El conjunto tucumano tiene como antecedente más importante haber sido subcampeón de la Copa Argentina en 2017, cuando perdió la final ante River.

Falcioni tendría en mente formar con Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

El ganador del cruce se enfrentará en semifinales con el vencedor del partido entre Estudiantes y Platense.