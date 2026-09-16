La Reserva de Unión quiere volver a sumar ante Tigre por la novena fecha del torneo

El Tatengue recibe al Matador desde las 15 en La Tatenguita, por la novena jornada. El equipo rojiblanco suma 10 puntos en la Zona A.

La Reserva de Unión volverá a presentarse este miércoles por la novena fecha del campeonato. El conjunto rojiblanco recibirá a Tigre desde las 15 en el Predio La Tatenguita, con la intención de aprovechar la localía y sumar nuevamente. El Tatengue acumula 10 puntos en la Zona A y buscará mejorar su ubicación en la tabla.

Unión busca hacerse fuerte en La Tatenguita

El equipo de Reserva del Tatengue afrontará una nueva jornada del campeonato con la necesidad de sumar para continuar escalando posiciones. Actualmente, Unión cuenta con 10 unidades en la Zona A y ocupa el duodécimo lugar.

La campaña rojiblanca tiene por delante un nuevo desafío en condición de local, donde buscará conseguir un resultado positivo frente a Tigre y acercarse a los equipos que aparecen en la parte superior de la clasificación.

El Matador, el próximo desafío

Tigre será el rival de Unión en una jornada que comenzará a las 15 en el predio rojiblanco. El conjunto santafesino intentará aprovechar el conocimiento del campo y el respaldo de la localía para quedarse con los tres puntos.

En lo más alto de la Zona A aparece River, que suma 17 unidades. Unión, con 10 puntos, buscará recortar distancia y continuar avanzando en una competencia que todavía tiene varias fechas por delante.

El encuentro entre el Tatengue y el Matador se disputará este miércoles desde las 15 en La Tatenguita, correspondiente a la novena fecha del campeonato.

Probable Formación: Chavez; Francisco Barinaga, Santiago Coria, Jesús Schalbetter, Mario Mosset; Santiago Rubinich, Facundo Iacono, Benjamín Pérez, Dylan Greco; Ignacio Pedano y Nicolás Puebla.