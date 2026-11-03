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Etcheverry salvó el honor argentino en París y avanzó a los octavos de final

El platense consiguió una trabajada victoria ante Andrey Rublev en tres sets y fue el único representante nacional que superó la primera ronda del Masters 1000 francés.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 16:12hs
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Etcheverry salvó el honor argentino en París y avanzó a los octavos de final

Tomás Martín Etcheverry fue el único argentino que pudo celebrar en el arranque del cuadro principal del Masters 1000 de París. El tenista platense superó al ruso Andrey Rublev en un encuentro de enorme exigencia física y emocional, que se extendió durante dos horas y 52 minutos y necesitó de dos definiciones por tie-break.

Ubicado en el puesto 31 del ranking mundial, Etcheverry consiguió imponerse ante el número 22 del escalafón por 6-4, 6-7 (4-7) y 7-6 (7-3). De esta manera, cortó la serie de resultados adversos de la delegación argentina y se convirtió en el único representante nacional que logró instalarse en la segunda ronda.

El platense comenzó mejor y se quedó con el primer parcial, pero Rublev reaccionó y llevó el partido a un desenlace mucho más equilibrado. El segundo set se resolvió en el tie-break, donde el ruso consiguió igualar el marcador y trasladar toda la presión al capítulo decisivo.

En el tercer parcial se repitió el desarrollo: ninguno logró sacar diferencias con su servicio y la definición volvió a quedar en manos de un desempate. Esta vez, Etcheverry mostró mayor contundencia, consiguió tres quiebres en esa instancia y terminó sellando una victoria de enorme valor.

Su próximo desafío será todavía más exigente: en los octavos de final enfrentará al australiano Alex de Miñaur, octavo del mundo y uno de los principales preclasificados del certamen, quien ingresará directamente en esa instancia.

Cerúndolo abandonó por una lesión en la espalda

La jornada también dejó una noticia preocupante para el tenis argentino. Francisco Cerúndolo debió retirarse de su partido ante el francés Arthur Rinderknech por fuertes molestias en la espalda, cuando el encuentro transitaba los primeros juegos del tercer set.

El porteño, ubicado en el puesto 21 del ranking mundial y preclasificado número 16 en París, había comenzado con autoridad y se llevó el primer parcial. Incluso tuvo la oportunidad de cerrar el partido en el segundo set, cuando se encontraba 5-4 y sacaba para ganar.

Sin embargo, Rinderknech reaccionó, consiguió quebrar el servicio del argentino y llevó la definición al tie-break. Allí, el francés, 68º del ranking, se impuso por 7-2 y forzó un tercer capítulo.

Cerúndolo evidenció dificultades físicas desde el comienzo del último set. Perdió los dos primeros juegos y, ante la imposibilidad de continuar compitiendo con normalidad, resolvió abandonar el encuentro.

El francés avanzó y ahora se medirá con el italiano Mattia Bellucci, quien llegó desde la clasificación y superó a su compatriota Lorenzo Sonego por 6-4 y 6-3.

Una semana complicada para los argentinos

La victoria de Etcheverry contrastó con el balance negativo que tuvo la delegación nacional en el último Masters 1000 de la temporada. Antes de las eliminaciones de Cerúndolo y del platense, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez y Mariano Navone habían quedado afuera durante la jornada del lunes.

Así, Etcheverry quedó como el único argentino en carrera en París y tendrá ahora la oportunidad de prolongar su participación ante un rival instalado entre los diez mejores del mundo.

Etcheverry París Rublev
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