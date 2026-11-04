De Paul y Lo Celso, otra vez afuera: las razones detrás de la decisión de Scaloni

Los dos históricos del ciclo Scaloni no aparecen en la convocatoria para los amistosos de noviembre. El cuerpo técnico apuesta por futbolistas más jóvenes, aunque no les cerró definitivamente las puertas.

La convocatoria de Lionel Scaloni para los próximos compromisos de la Selección Argentina dejó dos ausencias que no pasaron inadvertidas. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso volvieron a quedar al margen de la nómina, una decisión que responde a una planificación que apunta a renovar el plantel y ampliar las alternativas de cara al futuro. Ambos atraviesan un momento de menor consideración dentro del seleccionado.

La renovación de Scaloni y la apuesta por nuevas alternativas

La ausencia del mediocampista del Inter Miami y del futbolista del Betis no parece responder a una situación aislada. El entrenador pretende ampliar el abanico de opciones y darle protagonismo a jugadores que buscan ganarse un lugar en el equipo nacional.

En ese contexto, la lista incorporó nombres como Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y Valentín Barco, futbolistas que forman parte de una camada sobre la que el cuerpo técnico pretende trabajar pensando en los próximos desafíos.

La intención de Scaloni es observar nuevas alternativas, evaluar rendimientos y comenzar a construir variantes en una zona del campo que durante varios años tuvo a De Paul y Lo Celso como protagonistas habituales.

La decisión, además, tiene un antecedente cercano: ninguno de los dos había integrado la convocatoria anterior y solamente participó del amistoso frente a Benín, una jornada especial que estuvo marcada por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Dos históricos que todavía pueden volver a la Albiceleste

Las ausencias adquieren mayor relevancia por el recorrido que ambos construyeron durante el ciclo de Scaloni. Tanto De Paul como Lo Celso estuvieron presentes en la primera convocatoria del entrenador, en septiembre de 2018, y con el paso del tiempo se transformaron en piezas importantes del seleccionado.

El mediocampista del Inter Miami acumula 95 partidos con la camiseta argentina desde su debut, mientras que el futbolista del Betis también fue protagonista de distintos momentos importantes del proceso que terminó con las conquistas de la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el nuevo escenario plantea una competencia diferente y obliga a los dos volantes a sostener un buen nivel en sus respectivos clubes para recuperar terreno en la consideración del entrenador.

Por ahora, Scaloni no les bajó definitivamente la persiana. La posibilidad de que vuelvan a aparecer en futuras convocatorias permanece abierta, aunque dependerá tanto de sus rendimientos individuales como de las necesidades futbolísticas que tenga el cuerpo técnico.