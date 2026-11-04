Uno Santa Fe | Ovación | De Paul

De Paul y Lo Celso, otra vez afuera: las razones detrás de la decisión de Scaloni

Los dos históricos del ciclo Scaloni no aparecen en la convocatoria para los amistosos de noviembre. El cuerpo técnico apuesta por futbolistas más jóvenes, aunque no les cerró definitivamente las puertas.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 10:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
De Paul y Lo Celso, otra vez afuera: las razones detrás de la decisión de Scaloni

La convocatoria de Lionel Scaloni para los próximos compromisos de la Selección Argentina dejó dos ausencias que no pasaron inadvertidas. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso volvieron a quedar al margen de la nómina, una decisión que responde a una planificación que apunta a renovar el plantel y ampliar las alternativas de cara al futuro. Ambos atraviesan un momento de menor consideración dentro del seleccionado.

LEER MÁS: Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

La renovación de Scaloni y la apuesta por nuevas alternativas

La ausencia del mediocampista del Inter Miami y del futbolista del Betis no parece responder a una situación aislada. El entrenador pretende ampliar el abanico de opciones y darle protagonismo a jugadores que buscan ganarse un lugar en el equipo nacional.

En ese contexto, la lista incorporó nombres como Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y Valentín Barco, futbolistas que forman parte de una camada sobre la que el cuerpo técnico pretende trabajar pensando en los próximos desafíos.

La intención de Scaloni es observar nuevas alternativas, evaluar rendimientos y comenzar a construir variantes en una zona del campo que durante varios años tuvo a De Paul y Lo Celso como protagonistas habituales.

La decisión, además, tiene un antecedente cercano: ninguno de los dos había integrado la convocatoria anterior y solamente participó del amistoso frente a Benín, una jornada especial que estuvo marcada por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Dos históricos que todavía pueden volver a la Albiceleste

Las ausencias adquieren mayor relevancia por el recorrido que ambos construyeron durante el ciclo de Scaloni. Tanto De Paul como Lo Celso estuvieron presentes en la primera convocatoria del entrenador, en septiembre de 2018, y con el paso del tiempo se transformaron en piezas importantes del seleccionado.

El mediocampista del Inter Miami acumula 95 partidos con la camiseta argentina desde su debut, mientras que el futbolista del Betis también fue protagonista de distintos momentos importantes del proceso que terminó con las conquistas de la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el nuevo escenario plantea una competencia diferente y obliga a los dos volantes a sostener un buen nivel en sus respectivos clubes para recuperar terreno en la consideración del entrenador.

Por ahora, Scaloni no les bajó definitivamente la persiana. La posibilidad de que vuelvan a aparecer en futuras convocatorias permanece abierta, aunque dependerá tanto de sus rendimientos individuales como de las necesidades futbolísticas que tenga el cuerpo técnico.

De Paul decisión Lo Celso Scaloni
Noticias relacionadas
un salto historico: robertino rosas tendra su primera designacion en la maxima categoria del futbol argentino

Un salto histórico: Robertino Rosas tendrá su primera designación en la máxima categoría del Fútbol Argentino

colapinto quedo lejos de gasly en el ranking de destructores de la formula 1

Colapinto quedó lejos de Gasly en el ranking de destructores de la Fórmula 1

bombazo en el real madrid: rafael nadal se incorporo a la junta directiva del club

Bombazo en el Real Madrid: Rafael Nadal se incorporó a la Junta Directiva del club

todo diagramado para la jornada de semifinales del regional

Todo diagramado para la jornada de semifinales del Regional

Lo último

Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: Nos parecemos mucho

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: "Nos parecemos mucho"

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: El delincuente tiene más herramientas que nosotros

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Último Momento
Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: Nos parecemos mucho

Víctor Hugo Morales, entre recuerdos y elogios a Santa Fe: "Nos parecemos mucho"

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: El delincuente tiene más herramientas que nosotros

Cococcioni reclama la reforma en seguridad en Santa Fe: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Maximiliano Manduca tendrá su estreno como árbitro principal en Primera y hace historia

Maximiliano Manduca tendrá su estreno como árbitro principal en Primera y hace historia

Ovación
La fortaleza de Colón en Santa Fe choca con la gran debilidad de Midland fuera de casa

La fortaleza de Colón en Santa Fe choca con la gran debilidad de Midland fuera de casa

Todo diagramado para la jornada de semifinales del Regional

Todo diagramado para la jornada de semifinales del Regional

Federico Gomes Gerth vuelve a atajar en Unión después de superar una dura lesión

Federico Gomes Gerth vuelve a atajar en Unión después de superar una dura lesión

Atractiva cartelera se presentará en el Centro Gallego de Santa Fe

Atractiva cartelera se presentará en el Centro Gallego de Santa Fe

Los Pumas tienen formación definida para jugar con Irlanda en Dublín

Los Pumas tienen formación definida para jugar con Irlanda en Dublín

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90