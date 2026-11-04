Un salto histórico: Robertino Rosas tendrá su primera designación en la máxima categoría del Fútbol Argentino

Robertino Rosas fue designado como asistente para Banfield-Atlético Tucumán, por la fecha 16 del Clausura. Un reconocimiento al arbitraje del interior santafesino.

El arbitraje de la región tendrá un representante en uno de los principales escenarios del fútbol argentino. Robertino Rosas recibió una designación que marca un antes y un después en su carrera: integrará una terna arbitral en la máxima categoría. El reconocimiento llega después de años de recorrido y trabajo en las competencias del interior, donde construyó su camino profesional.

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Una designación histórica para el arbitraje de la Liga Esperancina

El santotomesino será uno de los asistentes del encuentro que disputarán Banfield y Atlético Tucumán, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. De esta manera, tendrá la oportunidad de participar en un partido de Primera División y compartir equipo con árbitros de trayectoria nacional.

La conformación de la terna y el equipo tecnológico quedó establecida de la siguiente manera:

Árbitro principal: Maximiliano Manduca.

Primer asistente: Facundo Rodríguez.

Segundo asistente: Robertino Rosas.

Cuarto árbitro: Matías Billone.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Ernesto Callegari.

El interior santafesino también tiene su lugar en Primera

La llegada de Rosas a la máxima categoría no solamente constituye un logro personal. También significa una noticia importante para la Liga Esperancina de Fútbol y para el arbitraje regional, que encuentra en esta convocatoria una recompensa al trabajo que se desarrolla lejos de los grandes escenarios.

Detrás de esta oportunidad existe un recorrido construido en las canchas del interior, con preparación, constancia y experiencia acumulada en distintas competencias. Un camino que demuestra que el fútbol de la región también puede aportar protagonistas a los principales niveles del deporte argentino.

Así, Robertino Rosas tendrá su estreno en Primera División y llevará el nombre de Esperanza y de la Liga Esperancina a una vidriera de alcance nacional. Un reconocimiento que trasciende lo individual y pone en valor el crecimiento del arbitraje santafesino.