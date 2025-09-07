Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

Una vez más Alpine dio una orden que tuvo que acatar Franco Colapinto, en cuanto a Pierre Gasly, en el GP de Italia en Monza.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2025 · 13:59hs
F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

El Gran Premio de Italia dejó una escena inesperada para los fanáticos argentinos. En la última vuelta en Monza, Franco Colapinto recibió desde boxes un mensaje claro de su ingeniero Stuart Barlow: debía dejar pasar a Pierre Gasly.

“Ok, tenemos que cambiar de coche en la curva 8. Urgente, cambiar de coche, curva 8, urgente”, fue la instrucción que alteró el cierre de la carrera. Colapinto marchaba en la 16ª posición, por delante de su compañero, pero cumplió con la orden y permitió que el francés lo superara. Finalmente, los Alpine cruzaron la bandera a cuadros en el 16° puesto (Gasly) y 17° (Colapinto).

La maniobra no pasó inadvertida. Si bien las órdenes de equipo forman parte del juego en la Fórmula 1, el hecho de que se diera en la última vuelta y en un escenario histórico como Monza, generó debate.

Qué dijo Colapinto sobre la orden de Alpine en Monza

Al ser consultado por la prensa en la zona mixta, Colapinto eligió la cautela y dejó una respuesta corta pero llamativa:

“Sí. No sé, no sé, no sé”, expresó, evitando profundizar sobre la decisión de Alpine y su impacto en el desenlace de la carrera.

Con esta situación, el argentino sigue sumando experiencia en su primera temporada en la Fórmula 1, aunque el episodio reabre la discusión sobre hasta dónde deben llegar las órdenes de equipo y cómo pueden condicionar a un piloto joven en pleno proceso de consolidación.

Alpine Colapinto Monza
