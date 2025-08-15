Felipe Contepomi destacó la competencia constante dentro del equipo

En el predio de Talleres, el entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, aseguró que el nivel del equipo se por los jugadores que quedan fuera de los 23.

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Felipe Contepomi, anunció el XV titular para enfrentar a Nueva Zelanda este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En la oportunidad, en el predio de Talleres de Córdoba, se realizó la conferencia de prensa en la previa al partido de Los Pumas con los All Blacks. El head coach y el capitán Julián Montoya contestaron la requisitoria de la prensa a horas del debut en el Championship.

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, confirmó este jueves la formación titular del combinado albiceleste para enfrentar a los All Blacks en Córdoba, en el partido que marcará el debut de ambos equipos en el Rugby Championship. El encuentro se disputará este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba Capital y comenzará a las 18.10 y una semana después se jugará la revancha en la cancha del club Vélez, en Buenos Aires.

"Es un desafío, porque los que no estuvieron en julio vienen de una temporada entera en Europa, de la cual tuvieron descanso y después se prepararon para esto. Generalmente cuando vos descansas y te preparas, tu primer partido no son los All Blacks, así que va a ser un desafío enorme para todos ellos y es loable el esfuerzo que hacen, porque toman muy poco descanso para poder competir y lo hacen todo por la camiseta argentina", dijo el responsable técnico de Los Pumas.

El ex capitán del seleccionado nacional afirmó que "Desde ese lado, la predisposición y el trabajo que hacen en sus clubes y demás, ha sido increíble. Después amalgamar los que vienen jugando con los que se integran lleva cierta cohesión de algunos días. Tuvimos diez días de entrenamiento y hemos ido creciendo en eso de entrar en ritmo con el equipo, y estamos confiados de que nos estamos preparando muy bien para el sábado".

Contepomi.jpg El head coach de Los Pumas consignó que se disfrutó mucho la semana en Córdoba y sentir a la gente cerca es increíble.

"Va a ser un partido físico, muy dinámico, esperamos que sea un partido que se lleve hasta el último minuto e intentar atacarlos. Y cuando ellos se vengan, tener urgencia para defender y recuperar la pelota, porque son un equipo muy peligroso, tienen potencia, velocidad, buen juego. Los All Blacks tradicionalmente es un equipo muy difícil de jugarle por todas esas variables que tienen" indicó sobre el rival en la primera fecha del Rugby Championship.

Felipe destacó que “Competimos durante toda la semana para identificar quién nos representa de la mejor manera. El nivel del equipo se da por los jugadores que quedan fuera de los 23 y la competencia constante". Sobre la ausencia de Mateo Carreras sostuvo que "Hay una competencia enorme y es lo que nosotros anhelamos. Después las decisiones difíciles nos quedan a nosotros los entrenadores, pero son las buenas decisiones, eso indica que hay buena competencia".

"En el caso de Bauti nos aporta la estrategia que queremos utilizar y se ganó el puesto en esa competencia de la que hablamos. Mateo (Carreras) está muy bien también y sabemos que va a ser muy importante en todo este Rugby Championship, así que tenemos buenos dolores de cabeza", dijo el coach formado en Newman de Buenos Aires.

Para jugar contra los neocelandeses, Contepomi armó una primera línea con Mayco Vivas, Julián Montoya y Pedro Delgado. En la segunda estarán Franco Molina y Pedro Rubiolo. En tanto que en la una tercera actuarán Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo. En esta compromiso se conformó además el regreso entre los XV de la pareja de medios, Gonzalo García y Tomás Albornoz. Santiago Chocobares hará su primera aparición en el año como centro junto con Lucio Cinti, y Bautista Delguy, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía jugarán en las posiciones más retrasadas de la cancha.