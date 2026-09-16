Juegos Suramericanos: varias medallas consiguió Argentina durante la quinta jornada

La chubutense Catalina Serio en pentatlón moderno, Mara Kucharski en tiro y el equipo en sable de esgrima ganaron medallas de oro en los Juegos Suramericanos

Mara Kucharski dio el batacazo en los Juegos Suramericanos en el Centro Internacional en Recreo.

Argentina sumó varias medallas este miércoles, en el quinto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . Con apenas 16 años, la chubetense Catalina Serio se impuso en la prueba de pentatlón moderno en el estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario. En el caso del remo, cosechó una presea de plata y otra de bronce en la Laguna Setúbal.

A la victoria de Los Leones en el sintético de la ASH sobre Brasil por 4 a 1, se sumó el triunfazo de Argentina en Esgrima. El equipo de sable masculino venció a Brasil y se aseguró una medalla en los Juegos Odesur en el estadio Salvador Bonilla de Newell's de Rosario.

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El Tiro Deportivo brilló en Recreo

El tiro deportivo aportó otras dos preseas al medallero argentino, con la de oro que logró Mara Kucharski, en skeet femenino, y la de plata lograda por Federico Gil, en skeet masculino, durante la jornada de hoy de los XIII Juegos Panamericanos – Santa Fe 2026, en las competencias que tuvieron como escenario al Centro Internacional de Tiro, en la sede Santa Fe.

Kucharski se pudo subir al escalón más alto del podio luego de reunir 26 puntos en la final, luego de haber salido tercera en la clasificación, con 40 puntos. Las otras medallistas fueron la chilena Francisca Crovetto (plata, 24) y la peruana Daniella Borda (bronce, 20).

Federico Gil sumó una nueva página dorada a su tremenda trayectoria en Skeet masculino y se colgó la medalla de plata.

También Gil se quedó con una medalla, pero de plata, quien acumuló 32 puntos en la final de skeet masculino. Gil (en la clasificación había logrado la quinta ubicación, con 47 puntos) compartió el podio con el peruano Nicolás Pacheco (oro, 34) y el chileno Héctor Flores (bronce, 28). El otro argentino finalista, Ariel Romero (segundo en la clasificación, 48) terminó quinto.

En la prueba masculina de los 10 metros pistola de aire, Germán Zaupa terminó séptimo, con 131.2 puntos. Había logrado quebrar el corte clasificatorio con un sexto puesto y 567-11x puntos. En cambio, Germán Coucas no pudo meterse en la final, ya que fue decimosegundo en la clasificación, con una marca de 561-12x.

Histórica actuación de las pentatletas argentinas

En una actuación consagratoria para el pentatlón moderno dominó la final femenina individual en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, obteniendo las medallas de oro, además del cuarto y quinto puesto en la clasificación general disputada en el Estadio Municipal Jorge Newbery.

Catalina Serio, campeona en el estreno del nuevo pentatlón moderno en la ciudad de Rosario.

La gran figura de la jornada fue Catalina Serio, quien se consagró campeona suramericana con un total de 1404 puntos MP, erigiéndose como la atleta más sólida y constante del certamen. Serio cimentó su triunfo gracias a actuaciones de primer nivel en cada una de las disciplinas: finalizó segunda en esgrima con 244 puntos (24 victorias y 8 derrotas), logró el segundo lugar en natación marcando 1:02.93 (286 puntos) y volvió a ubicarse en el segundo puesto en la carrera de obstáculos con un registro de 34.24 segundos (343 puntos). Con esa ventaja, administró el margen en la prueba decisiva de Laser Run, donde estampó un tiempo de 12:49.39 (531 puntos) para asegurar la presea dorada.

Argentina se quedó con la medalla de oro en sable por equipos masculino en Rosario.

Por su parte, Martina Armanazqui acumuló 1339 puntos MP tras firmar 230 puntos en esgrima (19V/13D), un sólido quinto puesto en natación (1:04.27 con 279 puntos), 300 puntos en obstáculos y un registro final de 13:54.13 en Laser Run (530 puntos).

Oro para la esgrima en el sur provincial

Jornada consagratoria para el deporte nacional de combate. El seleccionado argentino de esgrima se quedó con la medalla de oro en la prueba de sable por equipos masculino tras una actuación impecable. El conjunto integrado por Juan Bacha, Tomás Alitisz, Santino Pérez y Pascual Di Tella mostró una solvencia técnica superlativa en la definición para subirse al escalón más alto del podio suramericano. En esta oportunidad derrotó a Brasil por 45 a 29.