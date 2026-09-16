Uno Santa Fe | Ovación | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: varias medallas consiguió Argentina durante la quinta jornada

La chubutense Catalina Serio en pentatlón moderno, Mara Kucharski en tiro y el equipo en sable de esgrima ganaron medallas de oro en los Juegos Suramericanos

16 de septiembre 2026 · 18:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Mara Kucharski dio el batacazo en los Juegos Suramericanos en el Centro Internacional en Recreo.

Mara Kucharski dio el batacazo en los Juegos Suramericanos en el Centro Internacional en Recreo.

Argentina sumó varias medallas este miércoles, en el quinto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con apenas 16 años, la chubetense Catalina Serio se impuso en la prueba de pentatlón moderno en el estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario. En el caso del remo, cosechó una presea de plata y otra de bronce en la Laguna Setúbal.

A la victoria de Los Leones en el sintético de la ASH sobre Brasil por 4 a 1, se sumó el triunfazo de Argentina en Esgrima. El equipo de sable masculino venció a Brasil y se aseguró una medalla en los Juegos Odesur en el estadio Salvador Bonilla de Newell's de Rosario.

• LEER MÁS: Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

El Tiro Deportivo brilló en Recreo

El tiro deportivo aportó otras dos preseas al medallero argentino, con la de oro que logró Mara Kucharski, en skeet femenino, y la de plata lograda por Federico Gil, en skeet masculino, durante la jornada de hoy de los XIII Juegos Panamericanos – Santa Fe 2026, en las competencias que tuvieron como escenario al Centro Internacional de Tiro, en la sede Santa Fe.

Kucharski se pudo subir al escalón más alto del podio luego de reunir 26 puntos en la final, luego de haber salido tercera en la clasificación, con 40 puntos. Las otras medallistas fueron la chilena Francisca Crovetto (plata, 24) y la peruana Daniella Borda (bronce, 20).

Federico Gil sum&oacute; una nueva p&aacute;gina dorada a su tremenda trayectoria en Skeet masculino y se colg&oacute; la medalla de plata.

Federico Gil sumó una nueva página dorada a su tremenda trayectoria en Skeet masculino y se colgó la medalla de plata.

También Gil se quedó con una medalla, pero de plata, quien acumuló 32 puntos en la final de skeet masculino. Gil (en la clasificación había logrado la quinta ubicación, con 47 puntos) compartió el podio con el peruano Nicolás Pacheco (oro, 34) y el chileno Héctor Flores (bronce, 28). El otro argentino finalista, Ariel Romero (segundo en la clasificación, 48) terminó quinto.

En la prueba masculina de los 10 metros pistola de aire, Germán Zaupa terminó séptimo, con 131.2 puntos. Había logrado quebrar el corte clasificatorio con un sexto puesto y 567-11x puntos. En cambio, Germán Coucas no pudo meterse en la final, ya que fue decimosegundo en la clasificación, con una marca de 561-12x.

Histórica actuación de las pentatletas argentinas

En una actuación consagratoria para el pentatlón moderno dominó la final femenina individual en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, obteniendo las medallas de oro, además del cuarto y quinto puesto en la clasificación general disputada en el Estadio Municipal Jorge Newbery.

Catalina Serio, campeona en el estreno del nuevo pentatl&oacute;n moderno en la ciudad de Rosario.

Catalina Serio, campeona en el estreno del nuevo pentatlón moderno en la ciudad de Rosario.

La gran figura de la jornada fue Catalina Serio, quien se consagró campeona suramericana con un total de 1404 puntos MP, erigiéndose como la atleta más sólida y constante del certamen. Serio cimentó su triunfo gracias a actuaciones de primer nivel en cada una de las disciplinas: finalizó segunda en esgrima con 244 puntos (24 victorias y 8 derrotas), logró el segundo lugar en natación marcando 1:02.93 (286 puntos) y volvió a ubicarse en el segundo puesto en la carrera de obstáculos con un registro de 34.24 segundos (343 puntos). Con esa ventaja, administró el margen en la prueba decisiva de Laser Run, donde estampó un tiempo de 12:49.39 (531 puntos) para asegurar la presea dorada.

Argentina se qued&oacute; con la medalla de oro en sable por equipos masculino en Rosario.

Argentina se quedó con la medalla de oro en sable por equipos masculino en Rosario.

Por su parte, Martina Armanazqui acumuló 1339 puntos MP tras firmar 230 puntos en esgrima (19V/13D), un sólido quinto puesto en natación (1:04.27 con 279 puntos), 300 puntos en obstáculos y un registro final de 13:54.13 en Laser Run (530 puntos).

Oro para la esgrima en el sur provincial

Jornada consagratoria para el deporte nacional de combate. El seleccionado argentino de esgrima se quedó con la medalla de oro en la prueba de sable por equipos masculino tras una actuación impecable. El conjunto integrado por Juan Bacha, Tomás Alitisz, Santino Pérez y Pascual Di Tella mostró una solvencia técnica superlativa en la definición para subirse al escalón más alto del podio suramericano. En esta oportunidad derrotó a Brasil por 45 a 29.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Pentatlón
Noticias relacionadas
Santino Menin ganó la plata para Argentina en remo en la Setúbal santafesina.

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

sup: santino y juliette brillaron en la laguna setubal y le dieron dos oros a argentina

SUP: Santino y Juliette brillaron en la Laguna Setúbal y le dieron dos oros a Argentina

Grilla completa fan fest

Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

La unionista Malena Santillán se consagró campeona en los 200 metros espalda.

Juegos Suramericanos: Malena Santillán consiguió medalla de oro en Rosario

Lo último

Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y es semifinalista de la Copa Argentina

Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y es semifinalista de la Copa Argentina

Ante la falta de respuestas del municipio, B° Candioti Sur le pone números al malestar por el Seom: hasta $250.000 al mes por frentista

Ante la falta de respuestas del municipio, B° Candioti Sur le pone números al malestar por el Seom: hasta $250.000 al mes por frentista

Sin acuerdo en la paritaria del colectivo: la UTA rechazó la oferta de FATAP del 10,5% y la negociación pasó a un cuarto intermedio

Sin acuerdo en la paritaria del colectivo: la UTA rechazó la oferta de FATAP del 10,5% y la negociación pasó a un cuarto intermedio

Último Momento
Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y es semifinalista de la Copa Argentina

Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y es semifinalista de la Copa Argentina

Ante la falta de respuestas del municipio, B° Candioti Sur le pone números al malestar por el Seom: hasta $250.000 al mes por frentista

Ante la falta de respuestas del municipio, B° Candioti Sur le pone números al malestar por el Seom: hasta $250.000 al mes por frentista

Sin acuerdo en la paritaria del colectivo: la UTA rechazó la oferta de FATAP del 10,5% y la negociación pasó a un cuarto intermedio

Sin acuerdo en la paritaria del colectivo: la UTA rechazó la oferta de FATAP del 10,5% y la negociación pasó a un cuarto intermedio

Esperanza: tres policías quedaron presos por cobrar coimas para realizar verificaciones fantasma de vehículos

Esperanza: tres policías quedaron presos por cobrar coimas para realizar verificaciones "fantasma" de vehículos

Falso sacerdote: aseguran que llevó sus estafas de Santo Tomé a Sauce Viejo y también se hizo pasar por excombatiente de Malvinas

Falso sacerdote: aseguran que llevó sus estafas de Santo Tomé a Sauce Viejo y también se hizo pasar por excombatiente de Malvinas

Ovación
La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y es semifinalista de la Copa Argentina

Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y es semifinalista de la Copa Argentina

Unión y una diferencia mínima: cómo llega a nueve fechas respecto del Apertura

Unión y una diferencia mínima: cómo llega a nueve fechas respecto del Apertura

Policiales
Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Escenario
Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers