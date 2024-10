Fernando Gago rompió el silencio: "No me contactó nadie de Boca"

"No me contactó nadie. Yo no tuve contacto con ningún club. Se generó un rumor muy fuerte y la verdad es que no ha pasado, ni conmigo ni con gente de mi entorno", declaró Gago en la conferencia de prensa previa al duelo que se disputará desde las 22:05 en el Estadio Akron. A pesar de las especulaciones que lo colocaban como el próximo técnico de Boca tras la renuncia de Diego Martínez, el entrenador se mostró enfocado en su presente en Chivas.