Ferro ganó y quedó a un paso de la final, pero Godoy Cruz no se rinde

Ferro venció 1-0 a Racing (C) en Caballito y aprovechó la derrota de Morón para afirmarse en la cima de la Zona A. Godoy Cruz goleó 6-3 a Estudiantes (BA) y no se rinde.

La definición de la Zona A de la Primera Nacional sumó este domingo un nuevo capítulo cargado de emociones. Ferro Carril Oeste derrotó 1-0 a Racing de Córdoba y quedó muy cerca de asegurarse el primer puesto, mientras que Godoy Cruz respondió con una espectacular goleada por 6-3 ante Estudiantes de Buenos Aires y mantiene viva la ilusión de llegar a la final por el primer ascenso.

En Caballito, el equipo de Oeste encontró la diferencia a través de Lautaro Parisi , quien convirtió de penal en el complemento. El árbitro Bruno Amiconi sancionó la infracción por una mano de Bay, aunque las imágenes televisivas mostraron que el contacto se había producido fuera del área. Ferro ya sabía de la caída de Deportivo Morón y afrontó el segundo tiempo con la posibilidad de dar un paso decisivo hacia su objetivo. Sin demasiado brillo, fue superior en la primera parte y luego administró la ventaja, con intervenciones de Laborda que evitaron una diferencia mayor.

Godoy Cruz le mete presión a Ferro

La victoria dejó a Ferro en una posición privilegiada, a dos fechas del cierre de la fase regular. Sin embargo, Godoy Cruz le puso suspenso a la definición con una actuación ofensiva contundente en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba venció 6-3 a Estudiantes de Caseros en un encuentro de nueve goles, llegó a los 60 puntos y quedó a cinco del líder, con seis unidades todavía en disputa.

Martín Pino fue la gran figura del conjunto mendocino, con tres tantos para completar una tarde inolvidable y alcanzar los 17 goles en el campeonato. Ian Vera marcó dos veces para Estudiantes, mientras que Vicente Poggi, Felipe Cairus, Axel Rodríguez y Santiago Camacho también tuvieron participación en un partido cambiante, que terminó con una amplia diferencia a favor del local. Godoy Cruz, además, extendió a ocho su racha de partidos sin derrotas y se aseguró un lugar en el Reducido.

El Tomba visitará el próximo domingo a Mitre en Santiago del Estero y cerrará la fase regular frente a Almirante Brown en Mendoza. Ferro, por su parte, buscará sostener la ventaja en las dos jornadas restantes. La lucha por el primer puesto sigue abierta: el Verdolaga conserva el liderazgo, pero Godoy Cruz todavía tiene argumentos para soñar con arrebatarle la clasificación directa a la final por el ascenso.