Festejaron Universitario, CRAI y Cha Roga en el Regional

Por la segunda fecha de la Final Four, del segundo estamento, en Fisherton, CRAR de Rafaela superó a Caranchos de Rosario por 28 a 23, y en Ibarlucea, Logaritmo derrotó a Jockey Club de Venado Tuerto por 22 a 14. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAR y Caranchos 6; Jockey y Logaritmo 5. La próxima fecha jugarán CRAR con Logaritmo, y Jockey (VT) con Caranchos.

Rugby segunda universitario vs la salle 2.jpg Universitario de Santa Fe derrotó ajustadamente al conjunto de Cabaña Leiva por 30 a 26 en barrio Las Delicias de nuestra capital.

Por el posicionamiento, en barrio La Delicias, Universitario le ganó por 30 a 26 a La Salle Jobson bajo el control de Joaquín Zapata. Se trató de un partido muy parejo, que estuvo para cualquier de los dos. Al cabo del primer tiempo se impuso el Colegial por 14 a 13 sobre los Cuervos. En el complemento no se dieron respiro, el trámite fue atractivo, pero se lo quedó el local que fue más efectivo cuando tuvo la oportunidad de marcar en el ingoal contrario. Por su parte, en el Quincho de la ruta 18, por la ida, Tilcara empató con Alma Juniors de Esperanza 25 a 25, y el próximo sábado 13, jugarán la vuelta en el departamento Las Colonias.

En Tercera División, por el segundo capítulo de la Final Four, en Santo Tomé, Cha Roga se impuso con claridad a Gimnasia de Pergamino por 53 a 3, y Los Pampas de Rufino hizo lo propio con Regatas & Belgrano de San Nicolás por 25 a 20. Las posiciones quedaron así: Cha Roga 10, Los Pampas de Rufino 9, Belgrano & Regatas de San Nicolás 1 y Gimnasia de Pergamino 0. La próxima fecha jugarán Gimnasia de Pergamino con San Nicolás, y Los Pampas con Cha Roga en Rufino.

rugby segunda universitario vs la salle 3.jpg En un contexto de marcado equilibrio, fueron los dueños de casa los que supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron.

Síntesis

Universitario 30- La Salle Jobson 26

Universitario: Gabriel Flores, Gonzalo Meza y Jonathan Benítez; Lucas Vega y Tomás Olmedo; Víctor Redondo, Laureano Olmos y Tomás Barone; Juan Martín y Mateo Bianchi; Lorenzo Maldonado, Gustavo Benítez (capitán), Agustín Dusso, Federico Bruzzone y Felipe Nepote. Entrenador: Santiago Bagnarol. Luego ingresaron: Lihuel Bravo Márquez, Emiiano Ramos, Lautaro Valentinuzzi, Ulises Huber, Facundo Belmonte, Juan Manuel Espinosa y Nicolás Andereggen.

La Salle Jobson: Ezequiel Espinoza, Valentín Zabczak y Juan Calabrese; Juan Grosso y Emilio Venanzi (capitán); Lautaro Alesso, Juan Hadad y Juan Murillo; Alejandro Benítez y Gerónimo Rosa; Alfredo González, Guido Micocci, Emanuel Piris, Gonzalo Lege y Tomás Marconi. Entrenador: Diego Coronel. Luego ingresaron Ignacio Casettai, Fabián Bermúdez, Ignacio Volpato, Emiliano Soler, Walter Chiarinotti, Felipe Grosso, Tomás Buttaro y Facundo Rosciani.

Primer tiempo: 2´ try Federico Bruzzone, 9´ try y conversión de Tomás Marconi, 27´ try Alejandro Benítez convertido por Tomás Marconi, 25´ penal Mateo Bianchi, 30´ try Federico Bruzzone.

Segundo tiempo: 8´ try Gustavo Benítez convertido por Mateo Bianchi, 16´ try Bruzzone convertido por Mateo Bianchi, 29´ try Emanuel Piris, 34´ penal Lihuel Bravo Márquez, 40´ try Gonzalo Lege convertido por Tomás Marconi.

CRAI festejó en la ciudad de Paraná

Por el posicionamiento de ida de Primera División, en la sección la Tortuguita, CRAI derrotó al Paraná Rowing Club en calidad de visitante por 30 a 26 con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi, y tras un parcial favorable para los santafesinos por 30 a 7.

rugby segunda universitario vs la salle 4.jpg El segunda línea y capitán lasallano, Emilio Venanzi, intenta aguantar la presión de Universitario, que se defendió con uñas y dientes.

Tras un comienzo positivo del elenco remero, luego CRAI logró recomponerse y fue dueño de las acciones y se fue ganando con claridad por 30 a 7. Con la excepción del try del medio scrum Alejandro Molinas y el del hooker Garibay, los demás veinte puntos fueron convertidos por el wing Francisco Alberto. En el complemento, los santafesinos se relajaron, habían sacado mucha diferencia, pero Rowing les dio un susto bárbaro, y por muy poco no se quedó con el triunfo.

En la noche del viernes, en las Cuatro Hectáreas de Fisherton, por la ide del posicionamiento del 5° y 6° lugar, Jockey Club de Rosario derrotó a Old Resian por 47 a 17. Por su parte, por la ida del noveno puesto, Universitario de Rosario le ganó a Provincial en condición de visitante por 26 a 5.

Rowing: Sebastián Bonvin, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Franco Dall'ava, Joaquín Moine; Juan Francisco Arquiel, Máximo Aguilar, Tomás Acosta Cis; Lautaro Wolf, Beltrán Camet; Facundo Buet, Julián Pistrilli, Tomás Osuna, Franco Zatti y Francisco Taleb. Entrenador: Paul Halle. Luego ingresaron: Juan Oldani, Ignacio Correa, Ignacio Gómez, Franco Pistrilli, Agustín Acosta, Franco Osuna, Agustín Carodozo e Iván Sánchez Muscia.

CRAI: Facundo Garibay, Luciano Simino, Franco Pizzio; Santiago Carreras, Augusto Otero; Emanuel Piermarini, Juan Ignacio Sánchez, José Gálvez; Alejandro Molinas, Jorge Questa; Francisco Alberto, Agustín Giménez, Juan Cruz Fleitas, Stefano Busico y Ramiro Del Sastre. Entrenador: Ignacio Vigetti. Luego ingresaron: Justo Barcojo, Pablo Ferreyra y Francisco Forgioni.

Primer tiempo: 1´ try Juan Lucas Lerena convertido por Francisco Taleb; 2´ try Alejandro Molinas convertido por Francisco Alberto, 11´ penal Francisco Alberto, 20´ penal Francisco Alberto, 27´ try Facundo Garibay convertido por Francisco Alberto, 33´ penal Francisco Alberto, 36´ try y conversión de Francisco Alberto.

Segundo tiempo: 18´ try Julián Pistrilli convertido por Francisco Taleb; 21´ try Tomás Acosta convertido por Francisco Taleb.