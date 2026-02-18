José Neris rompió el silencio y apuntó contra Colón: "Jamás me negué a entrenar"

El delantero uruguayo José Neris, difundió un duro comunicado tras declararse en libertad de acción y negó indisciplina. Habló de falta de pago y marginación.

José Neris difundió un contundente comunicado en el que detalló los motivos de su rescisión contractual con Colón , denunció falta de pago desde comienzos de año y aseguró que fue marginado del plantel profesional sin explicación técnica ni disciplinaria.

En su descargo público, el atacante fue enfático al rechazar cualquier versión que lo vincule con actos de rebeldía o indisciplina. “Jamás me negué a presentarme a una práctica, jamás me negué a entrenar”, sostuvo, y agregó que su voluntad siempre fue “cumplir con el contrato , competir y aportar desde el lugar que me tocara”.

Según su relato, tras su regreso a la institución no fue requerido para realizar la pretemporada con el plantel profesional y su reintegro se dio “únicamente por iniciativa y gestión personal” para poder cumplir con sus obligaciones contractuales. Aun así, afirmó que no fue integrado a los trabajos de fútbol ni considerado siquiera para amistosos, pese a no registrar lesión ni sanción. El delantero también aseguró que mantuvo “conducta profesional” incluso cuando, según sus palabras, fue “difamado públicamente desde las altas esferas dirigenciales”.

Incumplimiento salarial y “vínculo insostenible”

Uno de los ejes más sensibles del comunicado pasa por la cuestión económica. Neris afirmó que “desde el inicio de este año no percibí el salario que me correspondía”, a diferencia de sus compañeros, pese a encontrarse a disposición y cumpliendo con sus deberes. En ese contexto, describió que la combinación entre la falta de ocupación efectiva y el incumplimiento de obligaciones básicas generó un escenario que “se volvió cada vez más difícil de sostener”, en medio de la presión creciente del entorno.

El futbolista explicó que la rescisión no fue una decisión apresurada, sino “una medida extrema” adoptada luego de meses de intentos por encontrar una solución, intimaciones formales y gestiones personales para sostener un vínculo que, en los hechos consideró deteriorado.

La rescisión como punto final

“Quiero ser muy claro: la rescisión no fue un punto de partida, sino el punto final”, expresó Neris, quien encuadró su salida como la última alternativa para “proteger mi dignidad profesional y mi salud”. El caso ya había sido analizado públicamente por el abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, quien anticipó que el conflicto podría dirimirse ante la FIFA bajo el artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores, donde se determinará si existió o no justa causa para la ruptura.

En el cierre de su mensaje, el delantero manifestó respeto por la institución y sus hinchas, lamentó que se haya llegado a esta instancia y aseguró que su foco está en “recuperarse emocionalmente y volver a hacer lo que ama: jugar al fútbol, entrenar con normalidad y competir con compromiso”.

El conflicto, por su dimensión deportiva, económica y jurídica, impacta de lleno en el mundo sabalero y abre un capítulo delicado que ahora podría trasladarse definitivamente al ámbito reglamentario internacional.