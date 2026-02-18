El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

Ya estaba preparado Matías Almeyda para recibir una sanción luego de su expulsión y el posterior escándalo en el partido entre Sevilla y Alavés por La Liga. Pero no imaginaba que iba a ser de tamaña gravedad: fue suspendido por siete partidos y no podrá dirigir durante casi la mitad del torneo, tras el fallo del Comité de Competición.

Este resonante fallo, que no tardó en generar malestar en territorio andaluz, se apoyó en el informe arbitral y en distintos artículos del reglamento. El juez Iosu Galech fue contundente en su acta: “En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por el siguiente motivo: Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo”. Por ese episodio se aplicó el artículo 127, con un mínimo de dos fechas.

La tensión no terminó con la roja. Según el escrito oficial, “una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº 1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo”. Esa actitud encuadró en el artículo 121 y sumó otro partido.

El momento más caliente llegó instantes después. El árbitro detalló: “Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto”. Por menosprecio, el artículo 124 agregó tres encuentros.

Como si fuera poco, el DT también protagonizó otro incidente. El acta refleja que “una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva”. La conducta fue encuadrada en el artículo 129 y añadió una fecha más al castigo.

El documento incluso precisa que “posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos”.

De esta manera, el exentrenador de River acumula dos partidos por protestas, uno por no abandonar el campo, tres por menosprecio y uno por conducta antideportiva, en una de las resoluciones más severas de la temporada en el fútbol español.