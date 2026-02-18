Uno Santa Fe | Santa Fe | paro

Guía de servicios en Santa Fe por el paro nacional de la CGT: qué funciona y qué no este jueves

Ante la adhesión de ASOEM y los gremios del transporte, la Municipalidad confirmó que no habrá atención al público, recolección de residuos ni colectivos. Los bancos también cerrarán sus puertas.

18 de febrero 2026 · 18:42hs
La CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó un paro general para reclamar en contra de la reforma laboral. La medida de fuerza será llevada adelante este jueves 19 de febrero, en coincidencia con el tratamiento del proyecto de ley oficialista en la Cámara de Diputados. No habrá movilización. Todos los servicios que se verán afectados en la ciudad de Santa Fe.

Esta será la cuarta huelga general que se realiza durante la gestión de Javier Milei. Se espera una amplia adhesión de la mayoría de los sindicatos a la medida de fuerza que impulsa la central obrera. Esto significa que durante este jueves muchos de los servicios esenciales se verán afectados.

LEER MÁS: El paro de la CGT suspendió la apertura de sesiones del Concejo y el discurso de Poletti

Debido al paro nacional dictado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero, la Municipalidad de Santa Fe informa que no habrá atención en el Palacio Municipal, como tampoco en los distintos EcoPuntos ni en las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y en el Tribunal de Faltas. Por otra parte, en el Cementerio habrá guardias mínimas entre las 7 y las 12.

Cronograma de servicios en Santa Fe: todo lo que tenés que saber antes del paro del jueves

Recolección de residuos

El servicio de recolección de residuos domiciliarios también se verá afectado por la medida de fuerza nacional, por tal motivo se pide a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública durante toda la jornada.

Transportes

El transporte público de pasajeros por colectivos también se adherirá al paro general. Además, el Sistema de Bicicletas Públicas “Las Bicis”, como el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estarán operativos.

Mercado Norte

El tradicional paseo de calle Santiago del Estero 3166 abrirá sus puertas en el horario habitual de 9 a 13 y de 17 a 21.

Bancos

No habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionará el servicio de home banking.

Sindicato de Empleados de Comercio

Se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte.

Personal de salud

El extitular de Sanidad y extriunviro de la CGT Héctor Daer, con peso en clínicas privadas, confirmó que la adhesión al paro. “Las guardias y las urgencias se autorregulan”, agregó, dado que se trata de una actividad esencial.

