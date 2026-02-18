Goity: "Ningún maestro de grado con 25 horas semanales sin antigüedad va a ganar menos de $1.300.000"

La oferta salarial provincial fija un piso garantizado de $270.000 desde febrero, compuesto por $ 170.000 como incremento mínimo y $100.000 por capacitación docente, y proyecta una actualización del 12,5% para el primer semestre de 2026.

El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles su propuesta salarial a los gremios docentes -Amsafe, Sadop, UDA y AMET- en el marco de la negociación paritaria. La iniciativa establece un salario mínimo garantizado para los maestros de grado con 25 horas semanales sin antigüedad e incorpora el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (Fopcid), destinado a fortalecer la formación profesional.

Para los docentes de jornada regular -Nivel Inicial, Secundaria con 22 horas o Nivel Superior con 18 horas- la propuesta garantiza un incremento mínimo de $ 170.000 desde febrero, al que se suma el adicional de $ 100.000 del Fopcid, totalizando una mejora de $ 270.000.

LEER MÁS: Paritaria docente: para Amsafé la propuesta salarial del gobierno "queda corta" y el viernes define si la acepta o rechaza

La reunión paritaria particular docente fue encabezada por los ministros de Educación, José Goity; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Bascolo.

"Un esfuerzo muy importante del Gobierno"

Goity afirmó que la propuesta implica “un esfuerzo muy importante del Gobierno y del conjunto de los santafesinos para destinar recursos a la educación, particularmente a los docentes, quienes sostienen el sistema educativo”. Además, sostuvo que se trata de una oferta “más integral y completa”, que contempla especialmente a los salarios con menor poder adquisitivo.

El ministro explicó que en la negociación se toma como referencia el cargo de maestro de grado con jornada extendida. En ese sentido, destacó que la mejora alcanza a la gran mayoría de ese sector.

También precisó que todos los docentes del sistema educativo, nivel inicial, especial, preceptores y otras funciones docentes no percibirán en febrero un aumento inferior a 270 mil pesos.

Por último, remarcó que la recomposición salarial forma parte de una estrategia para fortalecer el sistema educativo: “Sabemos del esfuerzo que realizan los docentes y ese compromiso debe ser compensado”.

Durante la conferencia de prensa se detalló que un maestro de grado con 25 horas semanales y sin antigüedad percibirá un salario mínimo garantizado de $ 1.200.000, más $ 100.000 del Fopcid. Si corresponde el reconocimiento por Asistencia Perfecta, el ingreso total puede alcanzar los $ 1.405.000. En diciembre de 2025, ese mismo cargo percibía $ 1.018.000.

Los números de la propuesta

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, Malena Azario, explicó que la propuesta representa “un gran esfuerzo del Gobierno en un contexto nacional donde la recaudación provincial cayó un 10 %”. Detalló que el esquema reconoce el desfasaje inflacionario de los últimos dos meses de 2025 (3 %), tomando como base los salarios de diciembre, e incluye la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo.

El incremento previsto es del 12,5 % para el primer semestre de 2026, distribuido de la siguiente manera: enero 2,6 %; febrero 2,1 %; marzo 2,2 %; abril 2 %; mayo 2 %; y junio 1,6 %. La proyección se apoya en las expectativas inflacionarias relevadas por el Banco Central (REM).

Azario indicó que la propuesta contempla una garantía de incremento de $ 75.000 para enero y de $ 170.000 desde febrero, asegurando que ningún trabajador de la educación perciba una mejora inferior a ese monto.

Asimismo, incluye un aumento del 30 % en el suplemento por responsabilidad jerárquica para directores y supervisores y la creación del Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente, con una suma no remunerativa y no bonificable de $100.000.

“Si se considera el 3 % de compensación correspondiente a 2025 y la política salarial del primer semestre, el incremento total alcanza el 15,5 %”, concluyó.

Presentes

Participaron de la reunión las secretarias General, María Martín, y de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, del Ministerio de Educación; el secretario de Trabajo, Julio Genesini; y el subsecretario de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, Horacio Coutaz.

En representación de los gremios asistieron Rodrigo Alonso (Amsafe); Pedro Bayugar y Martín Lucero (Sadop); Omar Olmedo (Amet); y Daniel Domínguez (UDA).