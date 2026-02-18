El paro de la CGT suspendió la apertura de sesiones del Concejo y el discurso de Poletti

La adhesión de los trabajadores municipales (ASOEM) obligó a postergar el acto, el cual se realizará el viernes. El triunvirato de la CGT ratificó que este jueves "la Argentina se paralizará de punta a punta" en rechazo a la reforma laboral y denunció la pérdida de 400 empleos formales por día.

La medida de fuerza nacional contra la reforma laboral que se debate en el Congreso tuvo un impacto directo e inmediato en la agenda de Santa Fe. La apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal , prevista para este jueves 19 de febrero, debió ser reprogramada debido a la adhesión total de ASOEM, el gremio que nuclea a los empleados municipales.

Sin personal para garantizar las tareas técnicas, administrativas y de seguridad en el recinto de calle Salta, el intendente Juan Pablo Poletti deberá esperar para brindar su hoja de ruta ante los ediles santafesinos. La apertura de sesiones en el Concejo, se pasó de este modo para el viernes 20 de febrero.

El diagnóstico de la CGT: "Una situación sociolaboral complicada"

Desde la conducción nacional, el triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) ratificó que la huelga de 24 horas será sin movilización, apostando a un cese total de actividades.

Sola fundamentó la dureza de la medida con cifras alarmantes sobre el estado del mercado de trabajo:

Caída del empleo: denunció la pérdida de 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años.

Goteo diario: aseguró que cada día se pierden 400 empleos registrados.

Cierre de empresas: estimó que 21.000 pymes desaparecieron en el mismo período y puso como ejemplo el reciente cierre de la planta de neumáticos FATE, que dejó a mil trabajadores en la calle.

"No estamos en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos", aclaró Sola, vinculando el paro no solo al proyecto legislativo, sino también al "endeudamiento familiar" por la inflación y las "paritarias pisadas".

Una ciudad "en pausa"

Con la suspensión del acto en el Concejo, Santa Fe se encamina a un jueves de mínima actividad. A la falta de municipales y transporte público, se suma el cierre de bancos y la adhesión de estatales y docentes. El escenario descripto por la CGT de una Argentina "paralizada de punta a punta" parece ser el destino inevitable de la capital provincial para las próximas 24 horas.