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Buscan recuperar los restos del viejo Puente Colgante y exhibirlos en la Costanera o el Puerto de Santa Fe

El Concejo Municipal aprobó un proyecto para gestionar la recuperación de las piezas originales del puente que colapsó en 1983. La propuesta contempla trasladarlas a espacios públicos para preservar su valor histórico e identitario.

29 de octubre 2026 · 16:25hs
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Buscan recuperar los restos del viejo Puente Colgante y exhibirlos en la Costanera o el Puerto de Santa Fe

Buscan recuperar los restos del viejo Puente Colgante y exhibirlos en la Costanera o el Puerto de Santa Fe

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de resolución para avanzar en la recuperación y puesta en valor de los restos del histórico Puente Colgante “Ing. Marcial Candioti”, que colapsó en 1983. La iniciativa busca preservar las piezas originales y evaluar su traslado a espacios públicos de la ciudad, entre ellos la zona del Puerto y la Costanera Este.

El proyecto fue impulsado por el concejal Ignacio Laurenti, junto a la concejala Carolina Capovilla, y solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones necesarias ante el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia y la Dirección Provincial de Vialidad para concretar la recuperación de los restos.

La propuesta contempla especialmente las piezas que se encuentran en el campamento “El Remanso” de Vialidad Provincial, en la localidad de Manucho, y aquellas ubicadas en inmediaciones del Puerto de Santa Fe.

Además de recuperar los elementos históricos, la iniciativa plantea evaluar su relocalización en sectores próximos a la estructura del puente actual, en el Puerto de Santa Fe u otros espacios públicos, con el objetivo de garantizar su conservación e integración con el entorno.

Recuperar una parte de la historia de Santa Fe

Al explicar los motivos del proyecto, Laurenti destacó el valor histórico del puente y la importancia de que sus restos puedan quedar a la vista de los santafesinos.

“Una ciudad no se define solamente por sus calles y sus edificios, sino también por su historia. El Puente Colgante es parte de esa historia; incluso fue declarado monumento nacional. Nos parece muy importante recuperar esos restos originales, ponerlos en valor y que queden a la vista de todos los santafesinos, ya que forman parte de nuestra historia”, expresó el concejal.

Por su parte, Capovilla señaló que el destino definitivo de las piezas deberá discutirse con el Ejecutivo municipal y el gobierno provincial.

“Pensamos en algunos espacios de la ciudad, que debemos discutir con el Ejecutivo Municipal y también con el gobierno provincial, para poder trasladar estos restos del Puente a la zona del Puerto y a la zona de la Costanera Este”, explicó.

La concejala concluyó que el objetivo de la propuesta es “contribuir a fortalecer la identidad y preservar el patrimonio cultural de nuestra ciudad”.

puente Colgante Viejo
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