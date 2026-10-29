Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

"Preguntá por Ángela": Santa Fe tendrá un protocolo para prevenir el acoso y la violencia en bares y boliches

El Concejo Municipal aprobó la implementación de una herramienta internacional que permitirá pedir ayuda de manera discreta ante situaciones de acoso, violencia física, sexual o psicológica y posibles casos de sumisión química. La adhesión de los establecimientos será voluntaria y gratuita.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de octubre 2026 · 16:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Preguntá por Ángela: Santa Fe tendrá un protocolo para prevenir el acoso y la violencia en bares y boliches. Foto ilustrativa

"Preguntá por Ángela": Santa Fe tendrá un protocolo para prevenir el acoso y la violencia en bares y boliches. Foto ilustrativa

La ciudad de Santa Fe contará con el protocolo “Preguntá por Ángela”, una herramienta destinada a prevenir y asistir ante situaciones de acoso y violencia en espacios de recreación, entretenimiento y hospedaje. La iniciativa fue aprobada este jueves por el Concejo Municipal y prevé que los establecimientos puedan adherir de manera voluntaria y gratuita.

El proyecto, impulsado por la concejala María Luengo, toma como referencia la iniciativa internacional “Ask for Angela”, que surgió en Inglaterra en 2016 y utiliza una expresión reconocible para que una persona pueda solicitar asistencia de manera discreta al personal de un establecimiento, sin exponerse aún más ante una situación de riesgo.

“Es una herramienta sencilla que puede hacer una gran diferencia. Muchas veces, una persona que se siente en riesgo necesita ayuda, pero no sabe cómo pedirla sin exponerse aún más. Con este protocolo buscamos que pueda hacerlo de manera discreta y encontrar del otro lado a alguien preparado para escuchar y actuar”, expresó Luengo.

Qué establecimientos podrán adherir

La adhesión al programa estará abierta a establecimientos públicos y privados comprendidos en el Capítulo III de la Ordenanza Nº 12.852, hoteles y hoteles alojamiento por hora, además de otros espacios donde se expendan bebidas alcohólicas o que funcionen como lugares de recreación, entretenimiento, fiestas privadas u hospedaje.

Mar&iacute;a Luengo, concejala de la ciudad de Santa Fe

María Luengo, concejala de la ciudad de Santa Fe

La ordenanza establece que el Ejecutivo municipal deberá elaborar y difundir el protocolo, promover la adhesión de los establecimientos y capacitar al personal sobre la normativa vigente, las medidas de seguridad y los procedimientos que deberán seguir ante un pedido de ayuda. También tendrá que evaluar y garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta.

Las capacitaciones estarán destinadas a propietarios, administradores, personal de barra, mozos, bartenders, personal de seguridad y otras personas vinculadas con la atención al público en los locales adheridos.

Capacitación para saber cómo actuar

Luengo explicó que los establecimientos que se sumen contarán con el acompañamiento de la Dirección de Género y Diversidad para capacitar a sus trabajadores.

La concejala remarcó que la clave será que el personal pueda reconocer el pedido de ayuda y sepa cómo actuar para acompañar y resguardar a la persona que lo solicite.

“La incorporación de pautas de actuación y la capacitación del personal de los establecimientos que voluntariamente adhieran a la iniciativa pueden contribuir a generar canales adecuados de asistencia y, cuando corresponda, facilitar la intervención de los organismos y servicios competentes”, establece la ordenanza sancionada.

“Con la aprobación de ‘Preguntá por Ángela’, Santa Fe da un paso importante para construir una ciudad más segura y comprometida con el cuidado de las personas. Porque mirar para otro lado no es una opción”, concluyó Luengo.

Santa Fe acoso bares boliches
Noticias relacionadas
Debate clave. Diputados de Santa Fe debaten este jueves el paquete de reforma de seguridad impulsado por el gobernador Pullaro.

Reforma de seguridad en Santa Fe: Diputados debate el paquete de Pullaro entre el respaldo oficialista y las críticas por las garantías constitucionales

Recorte de Medicamentos. El concejal Julián Martínez pide informes sobre el impacto del recorte del Programa Nacional Remediar en Santa Fe.

Recorte del programa Remediar: los tratamientos en la ciudad de Santa Fe cayeron de 2 millones a 175.000 y piden explicaciones desde el Concejo

Santa Fe: el monitoreo del 911 permitió intervenir en tres hechos delictivos durante la madrugada

Santa Fe: el monitoreo del 911 permitió intervenir en tres hechos delictivos durante la madrugada

Santa Fe reparará el Puente Carretero y confirmó que el nuevo viaducto tiene un 80% de avance estructural.

Nuevo puente a Santo Tomé: con un avance del 80%, Provincia arreglará el viejo Carretero "antes de que se rompa"

Lo último

Tras el crimen de Nancy Godoy, docentes santafesinos reclamaron protección para quienes trabajan en zonas rurales: Que no falte ninguna maestra más

Tras el crimen de Nancy Godoy, docentes santafesinos reclamaron protección para quienes trabajan en zonas rurales: "Que no falte ninguna maestra más"

Salta reúne al deporte de las Ciencias Económicas y Santa Fe festeja sus primeros triunfos

Salta reúne al deporte de las Ciencias Económicas y Santa Fe festeja sus primeros triunfos

Estudiantes no fue parte de la votación que cambió el formato de Primera

Estudiantes no fue parte de la votación que cambió el formato de Primera

Último Momento
Tras el crimen de Nancy Godoy, docentes santafesinos reclamaron protección para quienes trabajan en zonas rurales: Que no falte ninguna maestra más

Tras el crimen de Nancy Godoy, docentes santafesinos reclamaron protección para quienes trabajan en zonas rurales: "Que no falte ninguna maestra más"

Salta reúne al deporte de las Ciencias Económicas y Santa Fe festeja sus primeros triunfos

Salta reúne al deporte de las Ciencias Económicas y Santa Fe festeja sus primeros triunfos

Estudiantes no fue parte de la votación que cambió el formato de Primera

Estudiantes no fue parte de la votación que cambió el formato de Primera

Unión, entre los que menos resistencia defensiva tienen en la Liga Profesional

Unión, entre los que menos resistencia defensiva tienen en la Liga Profesional

Buscan recuperar los restos del viejo Puente Colgante y exhibirlos en la Costanera o el Puerto de Santa Fe

Buscan recuperar los restos del viejo Puente Colgante y exhibirlos en la Costanera o el Puerto de Santa Fe

Ovación
Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Diego Colotto reveló cómo trabaja Colón en el mercado y dejó definiciones sobre Nacho Lago

Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Debutar con la camiseta de Unión fue para mí un orgullo tremendo

"Debutar con la camiseta de Unión fue para mí un orgullo tremendo"

Unión vuelve a medirse con Comunicaciones en un duelo cargado de historia

Unión vuelve a medirse con Comunicaciones en un duelo cargado de historia

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026