El Concejo Municipal aprobó la implementación de una herramienta internacional que permitirá pedir ayuda de manera discreta ante situaciones de acoso, violencia física, sexual o psicológica y posibles casos de sumisión química. La adhesión de los establecimientos será voluntaria y gratuita.

"Preguntá por Ángela": Santa Fe tendrá un protocolo para prevenir el acoso y la violencia en bares y boliches. Foto ilustrativa

La ciudad de Santa Fe contará con el protocolo “Preguntá por Ángela” , una herramienta destinada a prevenir y asistir ante situaciones de acoso y violencia en espacios de recreación, entretenimiento y hospedaje. La iniciativa fue aprobada este jueves por el Concejo Municipal y prevé que los establecimientos puedan adherir de manera voluntaria y gratuita.

El proyecto, impulsado por la concejala María Luengo, toma como referencia la iniciativa internacional “Ask for Angela” , que surgió en Inglaterra en 2016 y utiliza una expresión reconocible para que una persona pueda solicitar asistencia de manera discreta al personal de un establecimiento, sin exponerse aún más ante una situación de riesgo.

“Es una herramienta sencilla que puede hacer una gran diferencia. Muchas veces, una persona que se siente en riesgo necesita ayuda, pero no sabe cómo pedirla sin exponerse aún más. Con este protocolo buscamos que pueda hacerlo de manera discreta y encontrar del otro lado a alguien preparado para escuchar y actuar”, expresó Luengo.

Qué establecimientos podrán adherir

La adhesión al programa estará abierta a establecimientos públicos y privados comprendidos en el Capítulo III de la Ordenanza Nº 12.852, hoteles y hoteles alojamiento por hora, además de otros espacios donde se expendan bebidas alcohólicas o que funcionen como lugares de recreación, entretenimiento, fiestas privadas u hospedaje.

María Luengo, concejala de la ciudad de Santa Fe José Busiemi

La ordenanza establece que el Ejecutivo municipal deberá elaborar y difundir el protocolo, promover la adhesión de los establecimientos y capacitar al personal sobre la normativa vigente, las medidas de seguridad y los procedimientos que deberán seguir ante un pedido de ayuda. También tendrá que evaluar y garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta.

Las capacitaciones estarán destinadas a propietarios, administradores, personal de barra, mozos, bartenders, personal de seguridad y otras personas vinculadas con la atención al público en los locales adheridos.

Capacitación para saber cómo actuar

Luengo explicó que los establecimientos que se sumen contarán con el acompañamiento de la Dirección de Género y Diversidad para capacitar a sus trabajadores.

La concejala remarcó que la clave será que el personal pueda reconocer el pedido de ayuda y sepa cómo actuar para acompañar y resguardar a la persona que lo solicite.

“La incorporación de pautas de actuación y la capacitación del personal de los establecimientos que voluntariamente adhieran a la iniciativa pueden contribuir a generar canales adecuados de asistencia y, cuando corresponda, facilitar la intervención de los organismos y servicios competentes”, establece la ordenanza sancionada.

“Con la aprobación de ‘Preguntá por Ángela’, Santa Fe da un paso importante para construir una ciudad más segura y comprometida con el cuidado de las personas. Porque mirar para otro lado no es una opción”, concluyó Luengo.