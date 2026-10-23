Premier League: Manchester City visita a Aston Villa para arriba y con puntaje ideal

Manchester City visitará a Aston Villa este sábado a partir de las 8:30 por la octava fecha de la Premier League. Todo el repaso

Manchester City visitará a Aston Villa este sábado a partir de las 8:30 por la octava fecha de la Premier League . El elenco dirigido por Enzo Maresca le dará continuidad a una fecha que ya inició este viernes con el empate entre Ipswich Town y Nottingham 1 a 1.

El City ganó siete de siete y acumula 21 puntos en la Premier League, donde es líder en soledad. Detrás de él viene el Arsenal, con 18 unidades, que se enfrentará al Everton como local a partir de las 11.

En la tercera posición está el Brighton, con 16 puntos, pero tendrá acción recién el domingo a partir de las 11, ni más ni menos que contra el Liverpool (está quinto con 12 unidades). Chelsea (13 puntos), por su parte, recibirá al Tottenham también este sábado, desde las 13.30.

El restante partido del sábado es el que disputarán el Coventry City ante el Fulham, también a las 11 de Argentina. Los dos equipos están buscando salir de la zona baja ya que el Fulham está anteúltimo con 5 puntos y el Coventry antepenúltimo con 6.

En cuanto al Manchester United, buscará enderezar el rumbo tras haber sacado solo 7 puntos en las primeras fechas. Actualmente se ubica en posición número 13 de la tabla y enfrentará al Bournemouth, que está en la 16, el domingo desde las 11.

Todos los partidos de la octava fecha de la Premier League

Sábado 24/10

8:30 - Aston Villa vs. Manchester City

11: - Coventry City vs. Fulham

11 - Arsenal vs. Everton

11: - Chelsea vs. Tottenham

Domingo 25/10

11 - Manchester United vs. Bournemouth

11 - Liverpool vs. Brighton

11 - Hull City vs. Brentford

11 - Crystal Palace vs. Newcastle

13:30 - Sunderland vs. Leeds United