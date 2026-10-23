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Cimbronazo en Flamengo: Jorginho dio positivo de doping tras el duelo ante Estudiantes

El italo-brasileño Jorginho de Flamengo dio positivo en una prueba de antidoping y espera la contraprueba. Podría recibir entre seis meses a dos años de sanción

23 de octubre 2026 · 19:05hs
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Cimbronazo en Flamengo: Jorginho dio positivo de doping tras el duelo ante Estudiantes

El italo-brasileño Jorginho de Flamengo dio positivo en la primera prueba de antidoping y espera la contraprueba, pero podría recibir una dura suspensión de entre seis meses a dos años. Este martes 27 de octubre será sometido a la contraprueba para verificar si el resultado parcial se mantiene o da negativo.

• LEER MÁS: Las tres copas internacionales que puede jugar Estudiantes en 2026

Jorginho falló su penal en la tanda decisiva por el pase a la final de la Copa Libertadores, que finalmente quedó para Estudiantes de La Plata.

El periodista brasileño Thiago Asmar reveló que Jorginho dio positivo en un primer control antidoping, el cual no se realizó tras la eliminación de Flamengo. De confirmarse el resultado y comprobarse la infracción, el jugador podría afrontar una suspensión de seis meses a dos años, según la normativa aplicable.

Flamengo Estudiantes antidoping
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