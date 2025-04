"Frenado": la revelación de Milito sobre Racing que sorprende a los socios

A tres meses de aquel momento y en la previa del debut por Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil, el ex jugador del Inter de Milán de Italia hizo un análisis de estos incipientes 90 días: “Queremos tener un club que mire a largo plazo. Esa es la clave. Llevamos poco tiempo de gestión y tenemos mucho por hacer. Nos encontramos con un club frenado, que miraba a corto plazo. Nos enfocamos en ser más orgánicos”.

La revelación de Milito en Racing

“Cuando llegamos tuvimos que solucionar el tema del campo de juego, nos encontramos con que se regaba con agua del foso, que no era apta y por eso se dañaba el césped. Tuvimos que llevar un geólogo y hacer muchos estudios para poder mejorarlo y que esté en las condiciones actuales. No me enorgullece esto, pero es con lo que nos encontramos” agregó Milito.

En consonancia con su relato, el mandatario académico hizo hincapié en la infraestructura del club: “Nosotros tenemos que generar una estructura, que no tenemos. Racing ha crecido en resultados durante los últimos años, pero nos falta infraestructura y armar procesos internos que faltan y los resultados deportivos tienen que llegar por ese camino”.

“Para nosotros es clave la infraestructura para el desarrollo del club. Nuestra idea general apunta a esto. Tuve la posibilidad durante muchos años en Europa de ver varios clubes de los que tenemos que copiar algunas cosas. Estamos en ese proceso. El proyecto para remodelar el estadio también lo tenemos. Ahora estamos en la etapa de ver la factibilidad. No vamos a anunciar nada que no podamos cumplir. Eso es un compromiso. En cuanto tengamos la certeza de que podemos avanzar, lo anunciaremos” añadió.

Sobre el presente del equipo, que atraviesa una mala racha en el Torneo Apertura pero que viene de ser campeón de la Recopa Sudamericana, el ex delantero de la Selección argentina declaró: “Nosotros tenemos un gran sueño con la Libertadores. Pero eso no significa que nosotros no compitamos en los torneos locales, más allá de algunos últimos resultados. También tuvimos muchas lesiones que nos afectaron y la obtención de la Recopa fue prioridad a principio de año. Nuestra primera decisión fue asegurar la continuidad de Gustavo Costas y el plantel. Hemos podido mantener la base del plantel gracias al trabajo de Saja junto al entrenador. Tuvimos ofertas importantes de varios jugadores y el club hizo un gran esfuerzo para retenerlos. A eso hay que sumarle buenos refuerzos de jerarquía como Sánchez y Zaracho y jugadores de proyección como Rodríguez y Fernández”.

“Este grupo me da tranquilidad, porque ya lo ha demostrado en partidos importantes. Siempre está a la altura. Es un grupo muy humano, todos están muy comprometidos con el club” añadió Milito.

Además, el presidente de Racing se refirió a su relación con el entrenador del primer equipo, Gustavo Costas: “Hablamos muchísimo Gustavo, tiene todo nuestro apoyo, no podemos ir detrás de lo que digan. Estamos convencidos de su trabajo y por eso hemos conquistado otro torneo internacional. La única verdad es la realidad. Ganamos una elección histórica y es por eso es buscan desestabilizarnos. Cómo él dijo, tenemos que seguir todos unidos si queremos seguir por el buen camino. Él sabe perfectamente cómo somos nosotros”.

Por último, Milito recordó el mensaje de unión de Costas y apuntó contra la oposición: “No hay dudas de que tenemos que estar todos unidos como dijo Gustavo. Sabíamos que quienes perdieron las elecciones iban a buscar desestabilizar. Nos encontramos con un club con más obligaciones a pagar que a cobrar. Hoy estamos estabilizados gracias algunas ventas como las de Juanfer y la de Cáceres, cuyo pase compartimos con Lanús, a Dinamo”.

“Han dicho cada barbaridad en las elecciones... A mí nada me enorgullece más que Racing sea una asociación civil. Ese es mi modelo de club, hemos estado muy cerca, como debe ser, de Gabriel Gago cuando fue baleado en Brasil, y hemos incorporado al club una nueva disciplina integradora como el Power Chair. No importa lo que digan, esto es así” concluyó el presidente racinguista.