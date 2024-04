Fuego cruzado en San Lorenzo: el presidente Moretti, durísimo con Insúa

"El mensaje de Insúa no les llegaba a los jugadores", aseguró Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti , recogió el guante luego de las declaraciones del ex entrenador del equipo Ruben Darío Insúa y, lo liquidó al tildarlo de “mentiroso” y que su “mensaje no le llegaba a los jugadores”.

"Insua dijo muchas mentiras. Nunca le dije que habían 15 millones de dólares. Me pareció raro que diga que no pidió a los jugadores. Todos los refuerzos fueron con su consentimiento. Le mantuvimos la base del equipo", dijo el máximo dirigente de la entidad de Boedo.

“Intentamos respaldarlo hasta donde pudimos. Su idea de juego no le llegaba a los jugadores. Yo fui la persona que más quiso que se quedara en el club. Su salida fue netamente deportiva”, agregó en diálogo con ESPN.

Pero lejos de calmar las aguas, Moretti fue por más y fue muy crítico con la gestión del entrenador: “Perdimos por goleada con Racing, perdimos contra Boca y a Huracán ni le llegamos. Hubo muchos partidos en los que San Lorenzo no jugó bien”.

En lo que respecta a la parte legal, en la que Insúa reclamó dinero por la finalización de su vínculo antes de lo pactado, el dirigente apeló al lado sentimental: "Si le hace un juicio al club y tiene tanto San Lorencismo… es contradictorio. Si es una persona de bien, que acepte la oferta que le hicimos".

Por último, señaló que el ex entrenador se siente identificado con la oposición: “Es raro y sospechoso que le hayan dado a Insúa en un canal de televisión el prime time. Se nota que estaba más cómodo con Matías Lammens, ¿no? Se sentía más contento con él y tiene mucha afinidad”.

¿Qué dijo Insúa sobre su salida de San Lorenzo?

El ex entrenador decidió hablar de su prematura salida de la entidad de Boedo el miércoles y aprovechó para dilapidar a la comisión directiva actual, de la cual aseguró que no lo dejaron decidir al 100% el armado del plantel.

“Fue un grave error usar al fútbol para hacer política”, afirmó en declaraciones con ESPN.

“No queda bien romper un vínculo a los tres meses, porque pareciera que cambió de opinión sobre respetar los contratos”, apuntó contra el presidente Moretti, y agregó: “Me pareció rara la decisión, porque el equipo estaba en la Copa Libertadores y él lo disfrutaba”.

Con respecto a su relación con el presidente, fue contundente. “Lo conocí cuando era candidato y vino a hablar a mi casa. Nuestro pedido fue mantener la base de 14 jugadores y sumar a seis o siete refuerzos. De esos se fueron (Augusto)Batalla , Rafa Pérez, (Jalil) Elías, (Gonzalo) Maroni y (Federico) Girotti”.

Además, Insua explicó cuál era su lectura del momento e indicó que “había que pasar de ronda en la Libertadores, seguir en la Copa Argentina y traer incorporaciones de jerarquía”.

“El presidente me dijo que tenía 15 millones de dólares para el mercado de pases y después no sé qué pasó”, añadió.

En relación a los refuerzos, Insua dejó en claro su incomodidad por la llegada de jugadores que no había solicitado: “De las 10 incorporaciones solo pedimos a dos y ahí se genera algo que no es bueno, porque ellos saben que no los pediste. Yo quería a Santiago Solari (Agustín) Palavecino y (Edwin) Cetré”, expresó.

Por otra parte, el entrenador contó cómo se enteró que sería destituido del cargo: “Volvimos de Quito a las 7 de la mañana, me fui a dormir y cuando me desperté vi un mensaje del presidente para juntarnos a las cinco de la tarde”.

“No era un buen presagio, porque en el viaje no habíamos hablado”, remarcó.

Sobre aquel encuentro que se prolongó durante tres horas, el Gallego Insúa repasó lo sucedido. “No tenía la certeza de que había sido mi último partido, pero apenas se sentó me dijo que sus pares de comisión directica le habían pedido que se terminara el vínculo y mi contrato finalizaba en diciembre 2025”.