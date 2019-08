Gabriel Morelli no pudo llegar a la final A en Lima 2019

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 siguen su curso y este jueves la natación se transformó en el gran foco de atención para los argentinos, ya que hubo importantes actuaciones. Lo más resonante llegó a través de Julia Sebastián, que quebró un nuevo récord sudamericano y además clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los 100 metros pecho.

• LEER MÁS: Julia Sebastián batió otro récord sudamericano y clasificó a Tokio 2020

Pero también se presentó otro representante de la provincia, en este caso el sanjustino Gabriel Morelli, quien quedó 9º en la clasificación de los 100 metros pecho, con un tiempo de 1'02"07/100. De esta manera, al nadador de Unión no le alcanzó para acceder a la definición por una medalla y probará alcanzar una destacada ubicación en la final B.

• LEER MÁS: La tremenda alegría de Julia Sebastián por clasificar a Tokio 2020

"Contento y más relajado después de afrontar mi primera carrera. Si bien no es mi prueba principal, me deja tranquilo pensando en lo que será el jueves, que es realmente para lo que me entrené (los 200 metros pecho). En este caso, se trató de una instancia más rápida y corta, donde creo que me desempeñé bien. Salí primero para la final B, así que contento", reconoció.

"Esto me sirve mucho pensando en el jueves. Me siento preparado y no me costó el nado. Así que va a estar muy bueno", concluyó.