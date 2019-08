La tremenda alegría de Julia Sebastián por clasificar a Tokio 2020

"No lo puedo creer. Mi entrenador me dijo que entrara y nade para llegar a la final. La chica de al lado es muy fuerte, la vi siempre cerca y traté de mantenerme". Así de eufórica se mostró la santafesina Julia Sebastián después de haber quebrado el récord nacional y sudamericano de los 100 metros pecho este jueves en el Heat 3 de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Amén del valor significativo del logro, lo que resonante es que alcanzó la marca A que la deposita directamente en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una sorpresa para ella misma, que relevó en cada palabra después de la carrera. "Nadé lo mejor posible para llegar a la final. Trabajé muy duro para estar acá. Se ve que estoy bien y quedó demostrado el progreso. Como todos saben mi prueba principal son los 200", confió a TyC Sports.

"No esperaba realmente hacer un tiempo tan bajo, es la verdad, pero entrené muy duro para estas carreras. Los 100 son consecuencia del arduo trabajo", agregó, en charla ya con el Comité Olímpico Argentino.

De todas maneras, daba ya antes había quedado en las puertas del pasaje a la cita máxima deporte mundial: "Ya hice tres veces la marca para Tokio, pero no estaba en período clasificatorio, así que esto es toda una sorpresa para mi, porque los 100 metros es una prueba que me cuesta mucho, porque no soy muy rápida. Así que por estoy como contenta".

En el final, reconoció que tuvo que pegar un salto de calidad para alcanzar este presente auspicioso: "Después de los Juegos de Rio (2016) cerré un ciclo con mi anterior equipo de trabajo y busqué un nuevo club. Al comienzo probé ir a Europa para encontrar un gran nivel y es complejo que te contraten. Tenía una puerta abierta en Unisanta, donde me fue bien, y ahora estoy en otro club donde el nivel es todavía mayor. Así que esperamos seguir así".